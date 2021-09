forrige



























Foto: Thomas Andersen / TV 2

Gråtkvalt Joakim Kleven ute av «Skal vi danse»: − Det verste er at jeg vil savne alle sammen

Etter opptelling av dommerpoeng og seerpoeng Joakim Kleven måtte forlate årets sesong av «Skal vi danse». Da kom tårene.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

RØRT: Joakim Kleven ble stemt ut av «Skal vi danse».

Lørdag var det klart for ti Showdans-opptredener i årets fjerde episode av «Skal vi danse». Det gikk ikke som håpet for Joakim Kleven.

– Det er veldig kjipt å ryke. Jeg hadde lyst til å komme lenger, men «Thats the Game», sier Kleven til VG etter programmet.

– Hva har det beste vært?

–Det beste har vært å bli kjent med Benjamin, sier en rørt Joakim til VG etter programmet.

Dansepartner Benjamin tar over telefonen fra Joakim.

– Jeg har alltid bedt om å få danse med en gutt. Dette er en «Dream Come True». Ingen er bedre å danse med en Joakim, sier Benjamin som lover å holde vennskapet med dansepartneren.

– Skal du fortsette dansingen?

– Det har vært gøy og jeg vil absolutt fortsette å lære meg å danse, men nå må

bruke noen dager på å lande.

– Hvem heier du på videre?

– Det er det som er det verste med å ryke. Jeg har blitt så glad i alle sammen og heier på alle videre. Jeg føler jeg ikke skal se de igjen, men jeg skal jo sikkert se dem allerede i morgen. Jeg heier på alle og håper alle gjør det bra, sier en gråtkvalt Kleven til VG.

Før sesongen startet var de en av de store snakkisene som første par i programmet der to av samme kjønn danset sammen.

– At man får lov til å være med å gjøre noe historisk er utrolig. Jeg gleder meg til å vise at to menn som danser sammen er normalt, sa Kleven til VG i forkant av premieren.

Tangoen deres i premieren ble skryt opp i skyene, og førte til stående applaus.

Showdans er en dans som har hovedfokus på lage et show for publikum og å selv ha det gøy på scenen.

Imponerte

Øyvind «Vinni» Sauvik og hans dansepartner Rikke.

Tiende og siste dansepar ut var artist Øyvind «Vinni» Sauvik og hans dansepartner Rikke. De danset til «U Can't Touch This» av MC Hammer.

– Nå er det rått på gulvet. Fy søren så bra, sa Hegseth.

De fikk 25 poeng.

Delt første plass

Siri Avlesen-Østli og hennes dansepartner Tarjei.

Niende par ut var programleder Siri Avlesen-Østli og hennes dansepartner Tarjei. Sammen danset de til låten «Mickey» av Carola.

– Det var superbra og du kan danse, sa Lingjærde.

De andre dommerne var enig og ga kun skryt. Det visste også på poengene. 29 totalt og Lingjærdes første tier. Med det fikk Siri Avlesen-Østli sørget for delt første plass med Royane Harkati.

– Hakkete

Alejandro Fuentes og dansepartneren Maria.

Åttende par ut var artisten Alejandro Fuentes og dansepartneren Maria. De danset til «Kung Fu Fighting» av CeeLo Green. Fuentes hadde kledd seg som en panda.

– Du er ugjevn og hakkete, men barna dine må være stolte av deg og pandaen du er i kveld, konkluderte dommerne.

De fikk 19 poeng.

– Vant festen for meg

Royane Harkati danset med Ole.

Syvende par ut artisten Royane Harkati som danset med Ole til sangen «Get Ready» av 2 Unlimited.

– Det var helt Crazy. Du vant festen foreløpig for meg, sa dommer Lingjærde.

Det visste også på poengene med 29 poeng.

Målløs

Dennis Vareide og hans dansepartner Lillian.

Sjette par ut var Dennis Vareide og hans dansepartner Lillian. Sammen danset de til «Schnappi» av Croco Italo Mix. En av favorittlåtene til Vareide. Han hadde kledd seg i krokodille-kostyme for anledning.

– Hva er det du holder på med? Jeg har ikke ord, men dette er nok gøy for barna som ikke har lagt seg enda, sa Lingjærde

Morsomt å se på, og du er mye mer koordinert og i takt enn jeg har sett tidligere, sa Cleve.

De fikk 15 poeng.

Minte om MGP

Simon Nitsche og hans dansepartner Helene

Femte par ut var Simon Nitsche og hans dansepartner Helene som danset til «Run Away» av Sunstroke Project.

– Du leverer kvalitet til dansen, Lingjærde.

Hegseth mente de burde blitt sendt til Melodi Grand Prix og ga de en tieer, Til sammen fikk de 28 poeng

– Bedre enn forrige uke

Joakim Kleven og hans dansepartner Benjamin.

Fjerde par ut var filmskaper og influencer Joakim Kleven og hans dansepartner Benjamin. De danset til låten «Hoedown Throwdown» av Miley Cyrus. Kleven var ekstra nervøs etter en femmer fra dommer Cleve forrige uke.

– Bedre enn forrige uke, men du er ikke helt i mål, sa Cleve.

– Jeg på min side skulle vært med, sa Lingjærde.

De fikk 24 poeng.

– Fy faen så tøft

Maren Lundby med sin dansepartner Philip.

Tredje par ut, først etter pausen, var var skihopperen Maren Lundby med sin dansepartner Philip. De danset til «Jump» av Kriss Kross.

Paret tok det ut med hip hop og fikk kun skryt for presentasjonen.

– Fy faen så tøft, brøt Merete Lingjærde ut rett etter dansen. Cleve mente hun hadde knekt koden og Hegseth mente det var «helt rått».

De fikk 24 poeng

– Ville bli med

Magnus Moan og Ewa

Andre par ut var Kombinertløper og TV-kommentator Magnus Moan. Han og hans dansepartner Ewa danset til «Rasputin» av Boney M. Danseparet tok topplassering forrige uke.

– Fantastisk. Jeg ville bli med, sa en begeistret dommer Merete Lingjærde.

Selv ga Moan skryt til dansepartneren.

– Ewa har gjort en fantastisk jobb med å få meg opp og frem.

De fikk 26 poeng av dommerne. To færre en forrige uke.

Blandede tilbakemeldinger

Anniken Jørgensen og dansepartneren Santino.

Første dansepar ut for å lage show og underholdning for dommerne var i kveld influencer Anniken Jørgensen og dansepartneren Santino. Sammen danset de til låten «Angry Birds» av Ari Pulkinnen.

Anniken hadde på seg kjole med hvite fjær og dansepartneren hadde grønne klær for å etterligne spillet «Angry Birds».

– Ser at du har det gøy, sa dommer Dehli Cleve.

Alle dommerne mener dog at hun må ta mer av selv om Hegseth mente det minte han om sirkus.

Paret fikk 18 poeng.

I sesongpremieren fikk flere skryt av dommerene og noen har kritikk, så nivå har vært varierende I sesongens andre sending trakk Iselin Guttormsen seg etter et brudd i ankelen. Elin Ørjasæter ble derfor den første til å ryke ut av årets sesong forrige lørdag.

Dette er 17. sesongen av det populære familieprogrammet som går på TV2. Årets sesong ble ledet av programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff. Moholt vant første sesong av programmet i 2006.

Dette er alle deltagerne i årets sesong.

«Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth har tilknytning til VG gjennom sitt managementselskap,MaxSocial,som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.



