STOR TRO PÅ ANNE LINDMO: Underholdningssjefen i NRK, Charlo Halvorsen har stor på Anne Lindmo og hennes «Lindmo». – Urettferdig å sammenligne seertallene fra i fjor høst, sier han.

«Lindmo» mistet 100.000 premiere-seere

Fra sesongpremieren i fjor høst – og til premieren i helgen - har Anne Lindmo totalt mistet 100.000 seere. Men det bekymrer ikke underholdningssjefen i NRK.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Seertall som VG har innhentet fra NRK analyse viser at førstesendingen av «Lindmo» på fredag ble sett av 462.000. Etter fire dager med reprise og NRK TV, var dette tallet kommet opp i 523.000. Det totale seertallet for første program høsten 2020 var 623.000.

– Når status er godt over en halv million seere er det vanskelig å ikke være noe annet enn fornøyd. Dessuten er det urettferdig å sammenligne seertallene nå med de vi hadde midt under pandemien i fjor høst. For var det noe pandemien var godt for, så var det TV-seingen, sier Charlo Halvorsen, underholdningssjef i NRK.

FORNØYD: Underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen er godt fornøyd med seertallene til «Lindmo» til tross for en nedgang på 100.000 i forhold til i fjor høst.

Til tross for at Fredrik Skavlan går nå i gang med sin siste talkshow sesong og TV 2 tidligere i år la ned «Senkveld», er ikke Halvorsen bekymret for TV-fremtiden til talkshow.

– Veksten ligger ikke i linær seeing. Det som er viktig er at man er til stede på de plattformene hvor folk er. Vi må være til stede overalt med et program som «Lindmo». Hun har en egen podkast, programmet vokser på strømmetjenesten, det er synlig på forsiden av nrk.no. Totalavtrykket blir stort, fortsetter underholdningssjefen.

Han sier at han ikke gjør seg noen voldsomme tanker rundt TV 2s prioriteringer rundt talkshow.

– Skavlan har holdt på i 25 år, «Senkveld» har også holdt på lenge. Det er en tid for alt. Greier man ikke å være der publikum er og binder seg til faste sendetider, blir det slik som det har blitt nå, sier Halvorsen.

Til tross for fallende seertall, har han fortsatt stor tro talkshow som programform.

– Min tidshorisont er evigheten. Tenk på talkshowet som en ramme for et program. Det handler om hvordan du fyller denne rammen. Det handler om innhold og publisering, sier Halvorsen.

IKKE SÅ OVERBEVIST: TV-sjef Marianne Massaui (bildet) er ikke så overbevist om talkshowets fremtid på norske TV-skjermer som Charlo Halvorsen er.

TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom er ikke så overbevist om talkshowets fremtid

– Det er en grunn til at TV 2 ikke erstatter «Senkveld» med et nytt talkshow og det er ikke veldig sannsynlig at de kommer til å erstatte Skavlan heller. Det er ikke på talkshow man får de store seertallene lenger. «Lindmo» har 500.000 seere, «Kåss til kvelds» rundt 300.000. Det er ikke dårlige seertall. Men denne typen programmer er ikke lenger de store samlende programmer som de en gang var, sier Massaui.