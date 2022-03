Will Smith og hans mor Carolyn Smith under premieren på «Lakeview Terrace» i New York i 2008.

Will Smiths mor: − Første gang jeg har sett ham klikke

Carolyn Smith snakker ut om sønnens Oscar-rabalder.

Av Nora Viskjer

TV-kanalen ABC har fått Hollywood-stjernens mamma i tale etter skandalen, som overskygget resten av prisdrysset i Los Angeles natt til mandag.

– Jeg vet hvordan han jobber, hvor hardt han jobber, sier Carolyn Smith om at sønnen vant sin aller første Oscar-statuett.

– Jeg har ventet og ventet og ventet. Da jeg hørte navnet hans, tenkte jeg bare «yes», sier skuespillerens mor i det eksklusive intervjuet.

Både hun, søstre og andre bekjente var stolt samlet rundt TV-en hjemme i Philadelphia, mens deres store helt var til stede i Dolby Theatre – nominert og senere altså kåret til beste mannlige skuespiller.

Men så var det altså alt som skjedde før det. Opptrinnet – der Will Smith spaserte opp på scenen og slo til programvert Chris Rock – har skapt overskrifter verden rundt det siste døgnet.

Skuespillerens mor innrømmer at hun ble overrasket over sønnens brå reaksjon.

– Han er en veldig omgjengelig og utadvendt person. Det er første gang jeg har sett ham klikke. Første gang i hans levetid, sier Smith.

Hun presiserer:

– Jeg har aldri sett ham gjøre det før.

Skuespillerens yngre søster, Ellen Smith, er også intervjuet på TV. Hun sier at hun ofte har sett broren utmerke seg under press og i Hollywoods søkelys.

– Jeg har hatt samtaler med ham, og det knuser hjertet mitt å høre om alt han har sagt at han har måttet gjennomgå for å komme dit han er i dag, sier hun.

ABC har selv lagt ut bilder fra intervjuet:

Familien sier at dette aktuelle Oscar-øyeblikket ikke definerer Smith som menneske, og at skuespilleren er en som setter familien først, at han er kjærlig og den som holder familien sammen. De er enige om at han vil gjøre de rette grepene fremover.

– Jeg er stolt av at han er den han er, sier Oscar-vinnerens mor.

– Gikk over streken

Will Smith har unnskyldt sin egen oppførsel under helgens prisutdeling, som han beskriver som både «uakseptabel og utilgivelig».

– Enhver form for vold er giftig og destruktiv, skriver Smith i et Instagram-innlegg natt til tirsdag norsk tid.

Han har stengt kommentarfeltet under sin egen post.

Will Smith skriver at han gikk for langt:

– Jeg vil be deg offentlig om unnskyldning, Chris. Jeg gikk over streken og jeg tok feil. Jeg er flau og handlingene mine var ikke en indikasjon på mannen jeg ønsker å være.

Smith unnskyldte seg også til Oscar-akademiet, som har fordømt hendelsen offentlig og startet en formell gransking.

– Jeg angrer dypt på at oppførselen min har tilsmusset det som ellers har vært en fantastisk reise for oss alle, skriver han.

Skuespilleren brukte også vinnertalen til å beklage oppførselen sin overfor Oscar-akademiet og de andre nominerte for hendelsen.