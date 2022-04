BAAAAD COP: Jon Bernthal i «We Own This City» på HBO Max.

TV-anmeldelse «We Own This City»: Når politiet blir en mafia

Den mest «The Wire»-aktige TV-serien siden – hei! – «The Wire».

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«We Own This City»

Amerikansk krimdrama i seks deler

Premiere på HBO Max tirsdag 26. april

Manus: Ed Burns, George Pelecanos, Dwight Watkins, William F. Forzi og David Simon, basert på Justin Fentons sakprosabok

Regi: Reinaldo Marcus Green

Med: Jon Bernthal, Jamie Hector, Wunmi Mosaku, Don Harvey, Dagmara Dominczyk, Delaney Williams m.fl.

Den første gangen vi møter Wayne Jenkins (Jon Bernthal) i «We Own This City», får vi inntrykk av at vi har med en både dyktig, erfaren, garvet og redelig «snut» å gjøre. Han holder en tale til et snes kolleger, og snakker engasjert om hvor mye det er å tape på å være bøllete og uærlig i jobben.

I neste scene ser vi en yngre Jenkins på jobb en håndfull år tidligere. En eldre svart mann kommer ut fra en butikk, med en flaske alkohol i en brun papirpose i hånden. Den eldre mannen vil bare gå hjem i fred, men Jenkins setter i gang en uforsonlig stirrekonkurranse. Så går han bort til mannen og knuser flasken med politibatongen. Fordi han kan.

ENDA EN BAD COP: Darrell Britt-Gibson i «We Own This City».

Det skal straks gå opp for oss at Jenkins er en pill råtten politimann. «We Own This City» er basert på en sakprosabok av Baltimore Sun-journalisten Justin Fenton, og handler om hvordan en politiavdeling i Baltimore – The Gun Trace Task Force (GTTF) – i en årrekke praktisk talt fungerte som en skattefinansiert mafiaorganisasjon. Syv av politimennene som var tilknyttet avdelingen, sitter i dag i fengsel. Jenkins var toppen på den korrupte kransekaken.

På 2010- og 20-tallet har det vært over 300 drap i året i Baltimore, Maryland – en by på størrelse med Oslo. Flesteparten av drapene har hatt tilknytning til narkotikaomsetningen i byen. Politikere og skattebetalere vil ha resultater. De vil se utslag på statistikkene og bilder i avisen av forbrytere i håndjern.

Formålet med politiets GTTF-gruppe var å få våpen og narkotika bort fra gatene, og resultatene var tilsynelatende gode. Jenkins og mennene hans ble både fryktede og populære.

RYDDER I ROTET: Don Harvey og Dagmara Dominczyk i «We Own This City».

Men det amerikanske politisystemet, postulerer «We Own This City», er ødelagt og grunnleggende rasistisk, og innbyr til korrupsjon. Det handler ikke lenger om å beskytte samfunnet mot kriminalitet. Det handler om tall som politisjefen og politikerne kan slå i bordet med. At de ikke betyr stort, får heller være.

Jenkins og GTTF-gruppen utviklet seg til å bli en regelrett røverbande. De rundstjal menneskene de arresterte. De plantet falske bevis og videresolgte beslaglagt narkotika. De bløffet seg ut av brutale politivoldssaker. De ble omsider tatt. Men systemet som gjorde oppførselen deres mulig, er fremdeles det samme.

BYRÅKRATIETS MENN OG KVINNER: Delaney Williams og Wunmi Mosaku i «We Own This City».

Etter en avstikker inn i den kontrafaktiske fiksjonens verden i «The Plot Against America» i 2020, og en tre sesonger lang serie som brukte pornobransjen i New York som bakteppe, «The Deuce», er David Simon med «We Own This City» tilbake på hjemmebane i alle betydninger av ordet.

Ikke bare utspiller serien seg i byen der han selv jobbet som krimjournalist på 1980- og 90-tallet. Den er også et stykke journalistikk, eller sakprosa, på TV. «We Own This City» er Simons mest «The Wire»-aktige serie siden – vel, «The Wire» (2002-2008).

Kritikken mot Simon går som regel på at han bryr seg mer om å avdekke skakkjørte samfunnsstrukturer og systemisk rasisme og urettferdighet, enn om tredimensjonale portretter av menneskene som lever sine liv i, eller under, systemet. Undertegnede har som regel tenkt at denne kritikken ikke treffer. Jeg mener, vi blir godt kjent med et 30-talls mennesker i «The Wire». Det er like mange som i en russisk roman. Og noen av dem var absolutt uforglemmelige.

SKUESPILLERFEST: Reinaldo Marcus-Green (til høyre) instruerer Jon Bernthal under innspillingen av «We Own This City» på HBO Max.

Når det gjelder «We Own The City» kan imidlertid beskyldningen sies å ha noe for seg. Om ikke annet så fordi vi snakker om en avsluttet «miniserie» med kun seks timer til rådighet for å gi oss et utfyllende bilde av hvordan korrupsjonen ble avslørt av FBI.

Et problem? Ikke nødvendigvis. Ingen serie er nødt til å gjøre alt. Og det kan ikke være tvil om at skuespiller-ensemblet gjør maksimalt ut av det de får å jobbe med. «We Own The City» er prikkfritt spilt.

Så mener David Simon at det er på tide å defund the police – kutte støtten til det amerikanske politiet? Kanskje. Han mener i hvert fall at det må reformeres fra roten og opp.

Han mener også helt åpenbart at «krigen mot narkotika» er den største tragedien som har rammet det amerikanske samfunnet.

Anmelderen har sett hele serien