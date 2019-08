VIL BLI MESTERNES MESTER: Ingvill Måkestad Bovim (38), Kari Mette Johansen (40), Odd-Bjørn Hjelmeset (47) og Emil Hegle Svendsen (34) .

Disse skal kjempe om å bli Mesternes Mester 2020

Ingvill Måkestad Bovim (38), Kari Mette Johansen (40), Odd-Bjørn Hjelmeset (47) og Emil Hegle Svendsen (34) er fire av de ti tidligere idrettsstjerner som snart reiser til Kroatia for å kjempe om hvem som blir Mesternes Mester i 2020.

– Jeg kan ikke huske at vi har samlet vinnere av så enormt mange NM-, OL-, EM- og VM-medaljer og andre gjeve trofeer på ett brett noen gang, sier programlederen Dag Erik Pedersen i en pressemelding.

Den komplette deltakerlisten ser slik ut:

Ingvill Måkestad Bovim (38), friidrett. Fra Odda. Norges mellomdistansedronning har vunnet 8 NM-gull, hvorav 5 på 800m og 3 på 1500m. Hun har også NM-gull på 2 km terrengløp.

VIL BLI MESTERNES MESTER: Kjersti Buaas Foto: Helge Mikalsen

Kjersti Buaas (37), snowboard. Fra Trondheim. Kjersti er blant verdens fremste snøbrettkjørere og er en av få kvinner som har gått fra

halfpipe til slopestyle, til big air og free-ride-konkurranser med stor suksess.

Madeleine Enersen Hellerød (24), dans. Fra Lørenskog. Disco- og freestyledronningen Madeleine er tidenes mestvinnende norske danser med 9 VM-gull, 9 VM-sølv og 3 VM-bonse, 5 EM-gull, 9 EM-sølv og 4 EM-bronser.

Odd-Bjørn Hjelmeset (47), langrenn. Fra Nordfjordeid. Odd-Bjørn har vunnet 5 VM-gull. Høydepunktet var da han spurtslo Frode Estil på 5-mila i VM i Sapporo 2007 og tok et individuelt gull. Han har også OL-sølv fra stafetten i Vancouver, samt OL-bronse fra 5-mila i 2002 i Salt Lake City.

Kari Mette Johansen (40), håndball. Fra Fredrikstad, bosatt i Sandefjord. Kari Mette er en av Norges mestvinnende håndballspillere med 2 OL-gull, ett VM-

gull, VM-sølv, VM-bronse samt 4 EM-gull. Fra 2011 var hun en del av det uovervinnelige Larvik-laget som vant Champions League i tillegg til 12 seriegull, 11

NM-gull og 2 gull i cupvinnercupen. Hun spilte 203 landskamper for Norge og scoret 493 mål.

VIL BLI MESTERNES MESTER: Eirik Verås Larsen Foto: Bjørn S. Delebekk

Eirik Verås Larsen (43), kajakk. Fra Flekkefjord, bosatt i Bærum. Eirik var i mange år en av verdens fremste kajakkpadlere, og har hele 2 OL-gull, 5

VM-gull og 7 EM-gull i medaljesamlingen. Det første OL-gullet vant han på 1000 meter K1 i Athen 2004 og det andre på samme distanse i London i 2012.

VIL BLI MESTERNES MESTER: Magnus Moan Foto: Helge Mikalsen

Magnus Moan (35), kombinert. Fra Lillehammer, bosatt i Trondheim. Magnus er eneste nordmann gjennom tidene som har medalje i hele sju VM på rad.

Han har ett OL-gull fra 2014 i Sotsji på lagkonkurransen, 2 olympiske sølv (10km fra 2014 Sotsji. sprint fra 2006 Torino) og en olympisk bronse fra 2006 i Torino (15km). I tillegg har han ett VM-gull fra lagkonkurransen i 2005 i Oberstdorf.

VIL BLI MESTERNES MESTER: Vidar Riseth. Foto: Gøran Bohlin

Vidar Riseth (47), fotball. Fra Frosta Vidar har vunnet Tippeligaen (serien) med Rosenborg fem ganger, samt tre NM-gull over to perioder. I tillegg har han cupgull fra sin tid i Celtic. Vidar ble også kåret til årets spiller i LASK Linz i 1997. Han har spilt 52 kamper for det norske landslaget og scoret 4 mål. I VM i Frankrike i 1998 spilte han på det norske landslaget og var medpå den legendariske 2-1-seieren over Brasil.

Emil Hegle Svendsen (34), skiskyting. Fra Oslo Emil er en av Norges aller mest meritterte utøvere uansett idrett. Han har vunnet 4 OL gull, hvorav to individuelle på fellestart (2014 Sotsji) og 20km (2010 Vancouver). Han har også 3 OL-sølv og en OL-bronse. I VM har Emil tatt 12 VM-gull, 6 VM-sølv og 3 VM-bronse i sin karriere.

Margaret Knutsson Aase (31), jiu-jitsu. Fra Kristiansand.Margaret har konkurrert i kampsport-disiplinene Sports jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu og MMA (Mixed Martial Arts). Hun kan se tilbake på sølv (mellomvekt) og bronse (åpen vektklasse) fra VM i 2010. Hun tok gull i både VM og EM i 2011, begge i lettvekt. I 2012 vant hun Norges Beste Fighter og konkurrerte også i MMA før hun la opp i 2012.

– Det er utøvere som virkelig har prestert på ypperste nivå innen sine idretter. Samtidig er det en spennende og sammensatt gjeng med personlige historier som vi gleder oss til å dele med seerne, sier Pedersen videre.

Første program sendes på NRK like over nyttår og utover vinteren 2020 får vite hvordan det går og hvem som til slutt kan smykke seg med tittelen «Mesternes Mester 2020».

Forrige sesong av Mesternes mester ble tidenes mest sette med over 1,3 millioner seere i snitt pr. episode. Serien har vært nominert til Gullruten for beste konkurransereality fem ganger og vunnet to ganger (2014 og 2016).

- Fortsatt må jeg klype meg i armen når jeg tenker på at «Mesternes Mester» er den

programserien i Norge som har størst oppslutning blant seerne, sesong etter sesong, og samler folk i absolutt alle aldre, sier Dag ErikPedersen.

Årets «Mesternes Mester» ble som mange kanskje vil huske Pål Anders Ullevålseter.

– Motstanderne mine har nok lett for å undervurdere meg, sa han til VG etter at seieren var et faktum.

– Mange tror nok at jeg bare går går rundt og virrer og ikke er til stede i det hele tatt, at jeg ikke tar dette på alvor. Mens sannheten er at jeg har et enormt fokus der og da. Det er kanskje en av mine styrker.

Publisert: 16.08.19 kl. 12:02 Oppdatert: 16.08.19 kl. 12:16