«Solsidan»-profil ble med videre takket være pengene

Henrik Dorsin (41) som spiller Ove Sundberg i TV-serien «Solsidan», sier til Aftonbladet at det til slutt var lønnen over seks år som gjorde at han takket ja til tre nye sesonger.

I fem sesonger har han vært å se som den irriterende naboen Ove i det privilegerte nabolaget som vises fram i svenske «Solsidan». Nylig begynte sesong 6 på TV 2, og det er klart at skuespillerne har takket ja til å være med i tre nye sesonger – også i 2021 og 2023.

– Om hele gjengen er med, blir det faktisk morsomt, og om det er annethvert år og ikke hvert år også. Det var en del avveining fra min side fram og tilbake, men jeg kom fram til at plussene veide tyngre enn minusene i dette tilfellet, sier Dorsin til Aftonbladet.

POPULÆR SERIE: «Solsidan» har i tillegg til totalt åtte lovede sesonger, også blitt film. F. v: Felix Herngren, Mia Skäringer, Malin Cederblad, Henrik Dorsin, Josephine Bornebusch og Johan Rheborg fra posterbildet til sesong 6. Foto: TV 2

Skuespilleren svarer nei til at han trengte inntekten for å føle seg trygg, men understreker at det å vite at han har god inntekt i mange år fremover gjør at han også kan gjøre andre prosjekter som er dårligere betalt.

– Det er skiftende bransje vi lever i, og å ha det privilegiet å vite at man har jobb annethvert år i seks år fremover kan være bra. Det gir en mulighet til å våge å gjøre andre ting og kanskje ta seg tid til å skrive det skuespillet eller den forestillingen, eller de den jobben som ikke er like godt betalt – siden man vet at man har en trygghet i at jeg faktisk har jobb fremover, sier han.

Dorsin spilte også Ove i den svenske versjonen av «The Office» og er også manusforfatter.

