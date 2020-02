RIVALER: Her ser vi noen av årets deltagere, (f.v.) Adrian Sellevoll, Mímir Kristjánsson, Erik Alfred Tesaker, Hanna-Martine Slåttland Baller, Per Sandberg, Hege Bøkko og Triana Iglesias. Foto: ALEX IVERSEN

«Farmen kjendis» lokker færre seere

«Farmen kjendis» har hatt sin svakeste uke seertallmessig siden oppstarten for fire år siden.

For mindre enn 10 minutter siden

Første episoden tirsdag i forrige uke samlet 435.000 seere på lineær TV. Det er en nedgang på nærmere 200.000 seere sammenlignet med året før. 392.000 seere så episode to lineært onsdag, mens 468.000 så søndagens episode – da den første deltageren måtte forlate konkurransen.

Det totale seertallet på de tre episodene er imidlertid høyere hvis man legger til opptaksseing og TV 2 Sumo. Da er tallet så langt 681.000 seere på premieren og henholdsvis 635.000 og 504.000 på onsdagens og søndagens, får VG opplyst fra TV 2.

Sammenligner man forrige ukes totallrespons med tilsvarende uke i fjor, lå de tre første episodene i 2019 på 720.000 seere, 598.000 seere og 664.000 seere syv dager etter premieren.

I fjor benket 614.000 seere seg i snitt foran «Farmen kjendis»-premieren på TV 2s hovedkanal første kvelden den ble sendt.

PåI 2018-premieren lå lineær-seertallet på 779.000. Da den aller første runden av «Farmen kjendis» gikk på lufta i 2017, var det rekordstor respons – med hele 876.000 seere på premieren.

TV 2: – Forventet

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, poengterer overfor VG at folk i dag ser TV på en helt annen måte enn for bare ett og to år siden. Han bekrefter at når det gjelder førstegangsseing, så er det den svakeste uken til «Farmen kjendis» til nå.

– Det er en trend vi er vant til nå. Derfor er vi glade for at totaltallene for «Farmen kjendis» fortsatt er veldig sterke, med et snitt på 636.000 seere, sier han.

– Noen ser sendingen før den sendes på TV første gang, andre ser den «direkte» på TV 2, mens mange ser den i opptak eller via Sumo i dagene etter. Dette er en helt forventet utvikling, som vi også har planlagt innholdet vårt for, ved at programmet gjøres tilgjengelig for strømming på TV 2 Sumo, før det går lineært, legger Dahl til.

Flere «binger»

TV 2 var tidligere av den oppfatning at «Farmen»-konseptet gjør seg aller best «live». Nå tenker de annerledes.

– Vi ser at seerne mener underholdningsverdien er så stor, eller profilene så spennende å følge med på, at flere «binger» episodene for å få med seg hva som har skjedd den siste uken, uten nødvendigvis å være så avhengig av å se det som skjer akkurat når det skjer. Derfor kommer også søndagens episode av «Farmen kjendis» til å øke betraktelig i seertall de kommende dagene, mener Dahl.

– Når det er sagt, ser vi også at den klart største seergruppen fortsatt ser programmet direkte på TV 2, men utviklingen lever vi svært godt med.

Fjorårsvinner Tiril Sjåstad Christiansen (24) har overtatt roret som programleder for «Farmen kjendis». Nylig ble det klart at Gaute Grøtta Grav (40) også gir seg som programleder for ordinære «Farmen». Hvem som blir arvtager, er ikke kjent.

Publisert: 24.02.20 kl. 13:23

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser