I år er det 30 års jubileum for Jerry Seinfelds klassiske komiserie. - Jeg vil ikke drømme om at jeg vil gjenta den suksessen, sier han. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Jerry Seinfeld: – Derfor blir det aldri en ny «Seinfeld»-serie

Jerry Seinfeld kan ikke tenke seg å blåse liv i «Seinfeld»-serien sin – en av tidenes mest populære komiserier.

Oppdatert nå nettopp

– Hvorfor i all verden skal jeg gjøre det? For å gjøre den dårligere?, sier Jerry Seinfeld i et intervju med AP.

«Seinfeld»-feirer for øvrig 30 års jubileum i disse dager – men det vil mannen bak serien, Jerry Seinfeld forbigå i stillhet.

les også Seinfeld i krangel om Porsche-kjøp

– Jeg vil ikke drømme om – eller være så arrogant å tro at jeg vil kunne gjenta den suksessen, fortsetter Seinfeld.

les også Forbes: Seinfeld er årets best betalte komiker

Nei, han vil heller cruise rundt i gamle, klassiske biler og hente de han omtaler som «de skarpeste og beste innenfor komedie» i dag – og invitere dem på en kopp kaffe». For det er akkurat det han gjør i Netflix-serien «Comedians in Cars Getting Coffee».

Fredag er det premiere på sesong 11 og første mann ut er Eddie Murphy som snakker om sin karriere og deler historier med Seinfeld om tiden på 1970-tallet da de begge var up-and-coming innenfor komedie-bransjen.

les også «Seinfeld»-stjernen Julia Louis-Dreyfus om tapet av lillesøsteren: – En veldig vanskelig tid

Andre navn Seinfeld kan lokke med i den nye sesongen er Martin Short, Ricky Gervais, Seth Rogan, Bridget Everett, Barry Marder, Melissa Villaseño, Mario Joyner og Jamie Foxx.

FØRSTE MANN UT: Eddie Murphy som snakker om sin karriere og deler historier med Seinfeld om tiden på 1970-tallet da de begge var up-and-coming innenfor komedie-bransjen. Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– For meg er denne serien som en musikkvideo, veldig visuell. Det som blir sagt er interessant og noen ganger morsomt. Jeg liker å ha en rytme i programmet, en slags flow – og så er det slutt. Det går fort og jeg liker når folk sier at de skulle ønske at det varte litt lenger.

Seinfeld sier at han noen ganger føler seg som en nyhetsreporter i den forstand at han er opptatt av å skape en hyggelig og avslappet atmosfære for intervjuobjektene slik at de lettere åpner seg og forteller noe nytt.

– Jeg vet ikke hvorfor, men de liker å fortelle meg ting – jeg vet faktisk ikke hvorfor, sier Jerry Seinfeld som også har hatt tidligere president Barack Obama som gjest i programmet sitt.