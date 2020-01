MODEN ROLLE: Axel Gehrken Bøyum i rollen som Jonas Waage i «Heksejakt». Foto: TV2

Axel Bøyum i «Heksejakt»: Derfor åpnet og lukket han Instagram

Skuespiller Axel Gehrken Bøyum (24) lot seg overtale til å åpne Instagram i et par uker. Men så var det bråstopp for innsynet igjen.

TV-seerne kjenner ham fra «Øyevitne» og «Heimebane». Nå er Bøyum aktuell i TV 2s «Heksejakt».

– Man er jo alltid klar for sånne oppdrag, sier en fornøyd Bøyum når VG møter ham på pressetreffet til «Heksejakt» tidlig i januar.

Bøyum røper at han ble kalt inn på audition sent i prosessen, og at han fikk telefon fra produsentene rett etterpå om at jobben var hans.

– Vanligvis er det måneder med venting, men nå gikk det lynraskt. Jeg tror de hadde testet halve Oslo, og at de hadde dårlig tid, ler skuespilleren.

– Jeg er egentlig altfor ung for rollen. Tidligere har jeg bare spilt 18- og 20-åringer, men her skal jeg spille 27. Det er forståelig, fordi karaktereren har en naiv og litt for kunstig oppfatning av yrket sitt. Det gjør at han havner i situasjoner som en eldre person hadde klart å unngå, kanskje.

TV-AKTUELL: Axel Gehrken Bøyum, her på førpremieren til «Heksejakt» tidligere i januar. Foto: Espen Solli / TV 2

«Heksejakt» handler om varsling i et advokatbyrå. Når økonomisjef Ida Waage (spilt av Ingrid Bolsø Berdal) får en tvilsom faktura på bordet, varsler hun styret – noe som får store konsekvenser for Waage selv, men også topplaget av norsk samfunnsliv. Bøyum spiller rollen som Waages juristkollega, Jonas Waage. Samarbeidet kompliseres ved at han også er hennes stesønn.

Ingrid Bolsø Berdal avlyser 40-årskrise: – Den er jeg ikke med på

Bøyum er glad for å kunne være med på å belyse et viktig tema.

– Jeg tror det skjer kritikkverdige ting på de fleste arbeidsplasser. Og selv om jeg er i yngste laget for å spille denne karakteren, kan jeg kjenne meg igjen i dilemmaet ved å ville please to parter. Man vet ikke helt hvor man skal gjøre av seg, sier Bøyum.

TV-DRAMA: Axel Gehrken Bøyum som Jonas Waage i «Heksejakt». Foto: TV 2

Skuespilleren, som i tillegg har vært tilknyttet Det Norske Teatret i over fire år, svarer ja på VGs spørsmål om han i likhet med rollefiguren har kjent på press i jobbsammenheng om å gjøre ting han ikke er komfortabel med.

– Absolutt. Dette er jo virkelig et yrke hvor man må si ja for å komme seg videre. Men jeg har holdt på med dette i noen år allerede, så jeg sier klart fra hvis jeg ikke er komfortabel. Å si fra er en styrke, og som regel blir det møtt med respekt, forklarer han.

– Noen ganger blir det argumentert imot, og da må jeg fortsatt stå på mitt, men som oftest går det veldig bra hvis man sier fra på en ordentlig måte.

KOLLEGER: Ingrid Bolsø Berdal og Axel Gehrken Bøyum på pressetreffet til «Heksejakt» i Oslo tidligere i år. Foto: Espen Solli / TV 2

Men Bøyum kan la seg overtale til å inngå kompromiss. 24-åringen forklarte til VG for snart et år siden at han ikke er spesielt ivrig på kjendisstatus, og at det derfor er viktig for ham å ha lukket Instagram – altså at bildene ikke ligger tilgjengelig for alle som vil se.

Når VG møter skuespilleren, er imidlertid Instagram-kontoen «ulåst». Der kan man blant annet se bilde av ham og kjæresten. Bøyum forklarer at det er med blandede følelser at han har gitt innsyn, og at han før han åpnet kontoen, «fikset litt» på innholdet.

– Man får litt kjeft av agenter og sånn om at man må være åpen. Så da sa jeg rett og slett ja til å låse opp Instagram for en periode nå. Jeg kommer til å lukke den igjen når jeg føler det er på tide.

– Hvem er disse agentene?

– Det er folk i Danmark og i England, litt overalt. Sånn er det jo. Men jeg skjønner faktisk det. Sånn er greia. Jeg skulle ønske det ikke var sånn, men det er det.

– Det var dette presset, da?

– Hehe, ja. Akkurat nå er jo min Instagram veldig jobbrelatert og koblet til arbeidsplassen min. Jeg deler veldig lite privat. Men jeg kommer som sagt absolutt til å lukke den igjen. De får ikke viljen sin lenger enn det, flirer Bøyum.

«HEIMEBANE»: Axel Gehrken Bøyum og Emma Bones i NRK-serien. Det ble ingen sesong tre. Foto: NRK

«Heksejakt»: Les anmeldelsen og se terningkast

Kjærlighetslivet vil han ikke utdype, selv om han har postet bilder av seg og sin utkårede.

– Det er vanskelig å komme unna når hun er en så stor del av hverdagen min. Det jeg poster med oss to, er uansett kryptisk, og ikke de helt store utfoldelsene.

Som sagt, så gjort. Et par uker etter TV-premieren er bildekontoen hans stengt igjen for alle andre enn de 24.000 som allerede har fått lov til å følge ham.

– Hvorfor er det så viktig å skjerme seg?

– Jeg synes bare at man mister seg selv oppi det hele. Rent arbeidsmessig også. Hvis det tikker inn masse ting konstant, kommentarer man ikke har kontroll på, så er det umulig ikke å titte på det, sier Bøyum, som i 2018 fikk Gullruten for beste mannlige skuespiller i «Heimebane».

– Jeg skjønner at de som ser på arbeidet vårt, også blir nysgjerrige på hvordan vi er privat, sier Bøyum, som fikk føle på medaljens bakside i form av hets i sosiale medier tidlig i karrieren.

– Er du blitt herdet?

– Nei, det tror jeg aldri at jeg blir. Men forskjellen nå, er at jeg vet at det kommer.

For tiden er Bøyum også aktuell på teaterscenen i «Vårløysing» og «Sprengd». Han har også nye spilt inn en film i Litauen i tillegg til at han jobber med enda en TV-serie.

– Men disse prosjektene er hemmelige enn så lenge.

GJENNOMBRUDDET: Axel Gehrken Bøyum (t.h.) og Odin Waage i «Øyevitne», som, ble førstnevntes gjennombrudd på skjermen. Foto: NRK

