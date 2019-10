SPILLER GRENSELØST: Tobias Santelmann, her på pressetreffet for «Exit» i september. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Exit»-Tobias: – Virkeligheten er verre

I TV-serien boltrer Tobias Santelmann og Pål Sverre Hagen seg med call-girls, cash og kokain. I virkeligheten vil de to helst fiske eller se fotballkamp.

De spiller henholdsvis Henrik og William i sjokkserien «Exit», som kom på NRK i forrige uke. Serien som skaper Øystein Karlsen selv mener er det drøyeste som er sendt på NRK, ble sett av nesten to millioner totalt den første helgen. Hver episode hadde da 150.000 seere i snitt på nett.

Flere har latt seg sjokkere av historiene bygget på et lite glimt inn i det styrtrike finansmiljøet i Norge – vi følger fire fyrer som balanserer jobb, ansvar og familie med vill festing, dopbruk og innleide sexarbeidere.

FIRKLØVER: Pål Sverre Hagen (William), Simon J. Berger (Adam), Tobias Santelmann (Henrik) og Jon Øigarden (Jeppe) da de møtte pressen for noen uker siden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men hva sjokkerte skuespillerne selv?

– Vi tenkte av og til «Har vi gått for langt? Er dette for drøyt? Overdriver vi?». Men så snakket vi med noen som har kjennskap til miljøet, og så kom historiene – og de er faktisk så drøye – og verre. Så det som sjokkerer meg mest er ikke bare at dette har en snev av sannhet i seg, men at det er så tydelig at det også er verre i virkeligheten, sier Santelmann til VG.

Han understreker at dette bare gjelder en liten del av finansmiljøet.

– Man blir jo litt utmattet av å høre på disse historiene, for å være helt ærlig. Det er jo et ganske massivt materiale. Jeg var ganske tung i hodet etter å ha hørt på dette over tid, sier Hagen og legger til:

– Man tror at man har en slags oversikt over hva folk flest i samfunnet holder på med, hva journalister, politikere eller oljearbeiderne gjør. Men så kommer man på innsiden av denne gjengen og det åpner seg liksom en ny norsk virkelighet jeg ikke visste om.

PARTYGUTT: Pål Sverre hagen spiller William, en av rollefigurene det svinger voldsomt for gjennom serien. Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle / NRK

Har servert «sånne mennesker»

I tillegg til de anonymiserte intervjuene skuespillerne fikk tilgang til, har de også gjort egen research.

– Akkurat hvor jeg har vært og hva jeg har hørt har jeg ikke så lyst til å snakke om. Men jeg jobbet som bartender og servitør på et sted på Aker Brygge før jeg kom inn på Teaterhøgskolen. Og både der og steder jeg har jobbet på senere, har jeg servert sånne mennesker, sier Tobias.

Han forteller at han også har snakket med mange som jobber i restaurantbransjen.

– Det er noe med den naturlige selvfølgeligheten disse typene har i møtet med et menneske som skal tjene dem. Om de kjeder seg litt kan de for eksempel bli underholdt av å ydmyke noen som skal servere dem. De vil se andre krype – og de gjør det fordi pengene gir dem makt: Fordi de kan – og foran kompisene sine. Det har jeg hørt en del historier om. De er grenseløse, sier han.

BESTE VESTKANT: Tobias Santelmann som Henrik, en ikke bare sympatisk fyr med svært mye penger mellom hendene. Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle / NRK

Måtte ta plass

Selv måtte Santelmann jobbe mye med å slippe seg løs i rollen som Henrik:

– Alle disse er vant til å være nummer én når de kommer inn i et rom. De er alfahanner, vant til å styre en samtale og vant til å gjøre akkurat som de vil – når de vil. For meg handlet det om å ta veldig mye plass. Som er en ting jeg privat ikke er så komfortabel med!

I episodene ser man flere av finansfyrene i om ikke intim, så i hvert fall i seksuell og tidvis voldsom omgang med sexarbeidere.

På spørsmål om hvordan han forholder seg til scenene med nakenhet, svarer Santelmann:

– Det har jeg ikke lyst til at denne samtalen skal handle om. Men jeg skjønner hvorfor du spør.

LIVETS GLADE GUTTER: Slik fremstår de, finansfiffen i «Exit». F.v.: Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon Berger og Pål Sverre Hagen. Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle / NRK

Skrev serien for skuespillerne

Samtlige skuespillere VG har snakket med oppgir serieskaper, manusforfatter og regissør Øystein Karlsen som en av grunnene til at de ville lage «Exit». Selv medgir Karlsen at han skriver serien med spesifikke skuespillere i tankene.

– Jeg har fått gjort 75 TV-episoder og to spillefilmer på ni år, så jeg har ganske mye mengdetrening. Og når man blir mindre nervøs, gir man andre mer frihet. Jeg er stor fan av det gamle Clint Eastwood-sitatet «Om du må gi for mye regi, har du castet feil». Jeg prøver å skrive for skuespillere, med å ha et ansikt i hodet. Så når de først står foran kameraet, er jeg mer interessert i å se hva de har å tilby enn å fortelle dem hva de skal gjøre, sier han.

Karlsen har tidligere stått for regi og manus på blant annet «Dag» og «En natt».

– Hadde du alle skuespillerne klare da du skrev «Exit»?

– Jeg ringte litt rundt mens jeg begynte å skrive for å spørre «kunne du tenkte deg å spille om jeg skriver dette?». Også er jeg blitt så uforskammet lite nervøs at jeg gjerne sender ut førsteversjonen til skuespillerne som spør, så kan de være med på prosessen. Jeg tror det blir bedre og at man får større eierskap til manus om man kan være med på å forme det fra sitt ståsted, sier han.

Han forteller også at de fire hovedkildene for serien har fått manuset tilsendt via en mellommann. Mens Karlsen regnet med at noen av historiene var litt for drøye for dem, besto innvendingene derfra kun av detaljer av typen «Vi bruker ikke dette kredittkortet» eller «Vi flyr ikke kommersielt, vi chartrer».

SERIESKAPER: Øystein Karlsen visste hvem han skrev serien for. Foto: Ola Vatn / VG

Skuespillernes egen «exit»

Ifølge NRK peker tittelen «Exit» på hvor langt rollefigurene må gå for å få et avbrekk i hverdagen.

På spørsmål fra VG om hva de gjør for å få et avbrekk i hverdagen, er skuespillernes svar hakket mer jordnære:

– Jeg er veldig, veldig glad i å koble av med å se på fotballkamper. Det er noe av det fineste jeg gjør. Nå er det Vålerenga jeg holder med – som ikke har vunnet en kamp etter at de solgte den beste spilleren sin i sommer. Også holder jeg med et annet lag som også taper masse kamper, Newcastle United. Så jeg har valgt meg lag som gjør at jeg får utløp for mye frustrasjon, sier Santelmann smilende.

– Jeg er jo natur-junkie, så det er det jeg holder på med når jeg ikke gjør noe annet. Men nå er jeg jo en travel småbarnsfar, så da er det fullt program. Men trærne står der så klart og venter på at jeg skal få tid til å synke inn i «flowen». Jeg er veldig glad i å fiske. Lidenskapelig vil jeg si, avslører Hagen.

– Så da har du tålmodighet?

Han ler.

– For mange som ikke fisker så mye, ser det mest ut som tålmodighet, men for dem fisker mye, så er det jo spenning!

