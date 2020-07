NY SESONG: Maitreyi Ramakrishnan spiller hovedrollen i Netflix-serien. Foto: Lara Solanki / Netflix

Ny sesong av ungdomsfavoritten «Never Have I Ever»

Skuespillerne fra Netflix-suksessen delte nyheten sammen på Instagram.

Nå nettopp

Den indisk-amerikanske skaperen Mindy Kaling bak serien forteller i et intervju med Collider, at hun og medprodusent Lang Fisher har planer om å holde liv i serien så lenge det er mulig.

Serien fra 2020 er beskrevet som en kjempesuksess, og har scoret 96 prosent på Rotten Tomatoes. Det basert på 45 profesjonelle kritikeres meninger. På IMDB har serien per nå fått tildelt 8 av 10 stjerner.

Nå har skuespillerne fra serien delt nyheten om at det blir en ny sesong, skriver Buzzfeed.

Fikk du med deg? 5 grunner til at Never Have I Ever hylles

Foto: LARA SOLANKI / Netflix

Kjempesuksess

«Never Have I Ever» sesong én handler om 15 år gamle Devi Vishwakumar og hennes liv, etter at faren dør under en skolekonsert. Devi er opptatt av sosial status, og sammen med bestevennene Eleanor og Fabiola forsøker hun å klarte skolehierarkiet med mål om å bli populær og forhåpentligvis kapre skolens kjekkas på veien.

Devi er spilt av Maitreyi Ramakrishnan som har tamilsk bakgrunn fra Sri Lanka. Serien hylles fordi den representerer sør-asiater og bryter med asiatiske stereotyper.

Seriens fortellerstemme, den legendariske tennisspilleren John McEnroe, har også uttrykt at han kunne tenke seg å være fortellerstemmen i Devis liv videre.

Fått med deg JoJo Siwas stilbytte. Se VG Rampelys under.

les også Alexander Rybak filmet med Will Ferrell: – Terapi

Avsluttet med mange «cliffhangers»

Ramakrishnan fortalte til ET Online at hun håper Devi blir hennes egen beste venn i fremtiden.

Avslutningen av sesong én hadde flere «cliffhangers», altså spenningsmomenter, som leder opp til videre historiefortelling.

Ramakrishnan fortalte til ET Online at hun håper Devi blir sin egen beste venn i fremtiden.

I tillegg til å annonsere en ny sesong, sier Netflix at skuespillerne Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez og Ramona Young skal være med på den nye sesongen. Når sesong to kommer på Netflix, er enda ikke blitt annonsert.

Publisert: 02.07.20 kl. 12:17

Les også

Mer om TV-serier Netflix Serier

Fra andre aviser