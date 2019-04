OVERRASKET: Maisie Williams (t.h.) trodde ikke på det rollefiguren Arya (t.v.) skulle gjøre. Foto: HBO, Evan Agostini/Invision/AP

Maisie Williams om sjokk-scenen i «Game of Thrones»: – Jeg trodde det var en spøk

I episode to av sesong åtte av «Game of Thrones» gjør Williams’ rollefigur Arya noe uventet. Da skuespilleren først fikk vite det, trodde hun det var en spøk fra serieskaperne.

SPOILERADVARSEL: Teksten videre røper handling i episoden!

Gjennom åtte sesonger har vi fulgt Arya Stark fra hun var et barn, til hun opplevde å se flere familiemedlemmer brutalt drept og selv gikk i trening for å bli snikmorder.

I den nyeste episoden, «A Knight of the Seven Kingdoms», tar imidlertid Aryas historie en helt ny vending. Mens de venter på et avgjørende slag mot Hvitvandrerne og hæren av levende døde, forslår Arya rett og slett for Gendry, smeden vi har fått vite er uekte sønn av avdøde kong Robert Baratheon, at de skal ha sex. Hun begrunner det med at hun vil vite hvordan det er før de dør.

BROR OG SØSTER: Kit Harington som Jon Snow og Maisie Williams som Arya Stark. Foto: Helen Sloan/HBO

Det var skuespiller Sophie Turner (23), som spiller Aryas søster Sansa Stark, som ringte Maisie Williams (22) med nyheten om hva som sto i manuset ifølge Entertainment Weekly.

– Jeg ringte Maisie og sa «Har du lest det ennå?». Og hun sa «Jeg er halvveis gjennom første episode». Jeg sa: «Denne scenen, denne siden, les det! Det er fantastisk!» Hun var veldig fornøyd, forteller Turner.

Williams bekrefter at hun fikk instruksjoner om å lese den spesifikke scenen.

– Sophie sa «Uansett hvor du er, må du hoppe til den episoden og den scenen først». Så jeg bare leste den, og det var i praksis det jeg visste om hele sesongen.

Siden serieskaperne tidligere har sendt ut falske manus for for å spøke med skuespillerne, trodde ikke Williams at scenen virkelig skulle spilles inn.

– Først trodde jeg det var en spøk. Jeg tenkte «Den var god!», men de sa «Nei, vi har ikke gjort det i år». Å fa ..., sier Williams om opplevelsen.

De de kom til gjennomlesning av manuset, innså hun at det virkelig skulle skje.

– Da jeg leste scenen tenkte jeg: «Å, vi skal faktisk gjøre dette. Når spiller vi det inn? Jeg må komme meg på treningssenter.» Det var en hel rekke ting, sier Arya-skuespilleren.

Kunne velge nakenhet

De måtte også finne ut hvor mye nakenhet det skulle være i scenen. Mens det er mye nakenhet i serien generelt, var Williams bare elleve år da hun begynte innspillingen av første sesong, så det var ikke gitt at hun skulle vise mye hud. Hun forteller at serieskaperne David Benioff og Dan B. Weiss lot det være opp til henne:

«SØSTRE»: Maisie Williams og Sophie Turner på premieren av sesong 8 i Belfast 12. april. Foto: Liam McBurney / PA Wire

– David og Dan sa «Du kan vise så mye eller så lite du vil.» Så jeg holdt det ganske privat. Jeg synes ikke det er viktig for Arya å vise nakenhet. Det handler ikke om det, og alle andre har allerede gjort det i serien, så ...

Hun sier hun likevel måtte være delvis avkledd under innspillingen, men at alle var respektfulle.

Viser Aryas menneskelighet

Motspiller Joe Dempsie (31) som har spilt Aryas venn Gendry i flere sesonger medgir at scenen var merkelig å spille inn:

– Det er opplagt rart for meg fordi jeg har kjent Maisie siden hun var elleve-tolv år gammel. Samtidig vil jeg ikke være nedlatende mot Maisie – hun er en 20-årig kvinne, så vi bare hadde gøy med det.

STARTEN: Maisie Williams som Arya i første sesong som kom i 2011. Foto: Nick Briggs/ HBO

Williams understreker at det viktigste med scenen var hva den representerer for Arya Stark.

– Det er veldig interessant fordi det er en veldig menneskelig forhold for Arya. Dette er noe hun har holdt seg unna, en følelse vi aldri har sett henne involvere seg i. David og Dan sa «Det er verdens ende, hva annet vil du at hun skal gjøre?». Dette kan være et øyeblikk hvor Arya aksepterer at døden i morgen, noe hun aldri gjør. Det er interessant å se Arya litt mer menneskelig og snakke mer normalt om ting folk frykter, sier skuespilleren til EW.

