MEST SETT: Første sesong av HBO-dramaet har nå slått tidligere seerrekorder på HBO MAX i Norge.

«The Last of Us» knuser seerrekord

Den første sesongen av serien «The Last of Us er nå den mest sette serien på HBO Max i Norge.

Det melder HBO i en pressemelding.

Warner Bros. Discovery bekrefter tirsdag at «The Last of Us» har knust tidligere seerrekorder på HBO Max i Norge.

– Den første sesongen av det postapokalyptiske dramaet har blitt den mest sette serien noensinne på HBO Max i Norge, skriver HBO i en pressemelding.

VG har tidligere skrevet om at serien fikk gode anmeldelser.

I et intervju med GQ bekrefter Mazin og Druckmann at de er godt i gang med å planlegge sesong to, og sier også at det andre spillet er for stort til å greie seg med bare én sesong.

Her finner du alt vi vet om sesong 2 av «The Last of Us».

SAMLET: Her ser vi «The Last of Us»-stjernene sammen med serieskaperne. Fra venstre: Craig Mazin, Bella Ramsey, Neil Druckmann, Pedro Pascal.

Sett av millioner

Sesongfinalen skal ha blitt sett av 8,2 millioner de første 18 timene etter den ble sendt på HBO og tilgjengelig på HBO Max, melder The Hollywood Reporter.

Til sammenligning skal 4,7 millioner ha sett seriens premiere i januar.

«The Last of Us» skal ha over 30 millioner seere sammenlagt. Det er det meste for en HBO-serie, siden den siste sesongen av «Game of Thrones», som skal ha vært sett av over 44 millioner seere.

«Game of Thrones» ble sendt på HBO Nordic. HBO Nordic ble til HBO Max i 2021.