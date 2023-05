DELTAGER: Eva B. Ragde er med i tredje sesong av «Forræder».

TV 2 bekrefter en tredje sesong av «Forræder»

Husker du at Anne B. Ragde var med på «Forræder»? Nå er søsteren hennes bekreftet til den tredje sesongen av programmet.

– Nei, sier Eva B. Ragde om hva hun tenkte da hun først ble spurt om å være med på «Forræder».

Hun er en erfaren kriminaltekniker, og på Discovery har hun en egen serie om jobben som heter «Eva – Bak sperringene».

Nå skal hun på TV på en litt annen måte.

– Det noe med at jeg er i full jobb, sånn at det å tilrettelegge for å kunne være med på det her – det er ikke bare bare. Det er faktisk et svært apparat, sier hun.

Men på grunn av en god makker på jobb, endret Eva B. Ragde sakte, men sikkert mening.

– Så tenkte jeg «kanskje det», og så «ja, da blir jeg med, da!». Jeg gjør noe som jeg aldri før i hele livet mitt har gjort. Og hvorfor ikke drite seg ut på TV?

– Har du gjort noen forberedelser da?

– Nei.

– Men du har snakket litt med søster?

– Nei. Du vet at jeg er politi. Hvis jeg får beskjed om at dette her er taushetsbelagt, så er det taushetsbelagt, sier Eva.

Søsteren hennes, forfatter Anne B. Ragde, var nemlig en sentral deltager i den aller første sesongen av «Forræder».

Torsdag ettermiddag i forbindelse med Mediedagene i Bergen, avslører TV 2 at det kommer enda en sesong av programmet – allerede før andre sesong er ferdig.

De røper også én av deltagerne – Eva B. Ragde.

– Selvfølgelig kommer «Forræder» tilbake til høsten med en tredje sesong. Og vi kan allerede nå røpe at kriminaletterforsker Eva B. Ragde er en av deltakere som sjekker inn på Midtåsen i Sandefjord, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

– Vi gleder oss til å presentere resten av de 21 spennende spillerne veldig snart.