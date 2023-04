RØDT LAG: F.v.: Sval Rosenløw Eeg, Liva Ingebrigtsen, Turab Awan, Iben Akerlie og Grunde Myhrer

Ut av «Kompani Lauritzen» i tårer: − Luften gikk helt ut av meg

– Jeg ble skikkelig, skikkelig oppriktig lei meg, sier deltageren som røk ut i dimmekamp lørdag.

Spoiler: Artikkelen røper innholdet i lørdagens episode.

Etter en rekke øvelser i stressmestring måtte det røde laget sende to i dimmekamp – Liva Ingebrigtsen (26) og Turab Awan (25).

– Det var skikkelig dumt. Jeg følte en slags fortvilet sorg, sier Ingebrigtsen, som var den som måtte reise.

– Stressmestring var det aller verste for meg, forklarer influenceren og tobarnsmoren, som er gift med friidrettsutøver Henrik Ingebrigtsen (32).

Det kom mange tårer da eventyret var over.

– Jeg hadde håpet å få utfordre meg litt mer, så luften gikk helt ut av meg, sier aspiranten om nederlaget.

SURT: Liva Ingebrigtsen og Turab Awan havnet i klinsj i siste episode.

Mens ektemannen normalt har et par hundre reisedøgn i året, er det sjelden Liva får mye tid for seg selv.

– Men det fikk jeg nå, og det ga mersmak. «Kompani « var en herlig pause fra rutiner, sier hun smilende til VG.

– Hvordan var det å se Henrik og jentene igjen?

– Veldig fint og veldig rart. Henrik var jo ikke forberedt på at jeg skulle komme hjem etter to uker. Han var litt sånn: «Du skal jo ikke være hjemme nå?».

EKTEPAR: Liva Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen.

For Liva går det helt greit å gråte på TV. Hun beskriver seg selv som en åpen bok, som ikke er opptatt av å skjule hvordan hun har det på innsiden.

– Jeg hylgriner jo i lørdagens episode, sier hun om den ene øvelsen.

– Men det er fint å vise følelser. Jeg elsker å grine, misforstå meg rett. Det føles godt å få ting ut. Jeg har dager der Henrik er lenge bort, hvor jeg setter av en time til å gråte og være lei meg, Og så blir jeg på en måte ferdig med det, sier 26-åringen.

TÅRER: Liva Ingebrigtsen gråter over nederlaget.

Liva lærte mye om seg selv under innspillingen, blant annet om egne toleransegrenser, samt struktur og orden.

– Særlig lærte jeg under den siste uken at jeg kan tillate meg å tenke litt mer på meg selv og bli litt mer egoistisk. Ofte tar jeg mest hensyn til alle andre. Nå er jeg blitt flinkere til å gi litt mer f.

– Gjelder det på hjemmebane også?

– Ja, absolutt. Henrik har flere ganger i ettertid fleipet med at jeg ikke hadde så godt å være der inne, svarer Liva og ler.

Tidligere laget hun ofte to middager om dagen, én på dagtid med barna, og en for seg og Henrik senere på kvelden. Det er det slutt på nå.

– Nå blir det bare én. Henrik får lage seg brødskiver. Folk klarer å ta vare på seg selv, konkluderer Liva.

TRER AV: Oberst Dag Otto Lauritzen tar avskjed med aspirant Liva Ingebrigtsen.

En vane Liva lærte seg å sette pris på i leiren, er å re sengen pent.

– Jeg synes faktisk det er ganske herlig. Da vi bygde hus, var jeg helt imot bretting, men nå er det tellekanter.

Liva forteller at ektemannen og familien for øvrig var veldig støttende med tanke på innspillingen.

– Henrik var opptatt av at vi skulle få til dette. Det var aldri et spørsmål om jeg kunne si ja eller ikke.

FAMILIE: Liva Ingebrigtsen og ektemannen Henrik Ingebrigtsen med døtrene Charlotte og Olivia, under et møte med VG i 2019.

Når det først endte som det gjorde, etter to uker og ikke fire, så fikk Liva en etterlengtet «ferie».

– Da kunne jeg fokusere kun på familien. Jeg var jo ikke på sosiale medier heller da.

– Er det noe du angrer på etter oppholdet?

– Jeg angrer på at jeg ikke gjorde baklengsstupet. Og så angrer jeg på at jeg bar sekken til Turab under det siste oppdraget. Han fikk jo mer overskudd enn meg før dimmekampen. Men mulig jeg hadde gjort det igjen, sier Liva.

Tonen mellom Liva og Turab var amper før dimmekampen. Turab syntes Liva og de andre stresset unødvendig mye, mens hun syntes han var demotivert.

– Jeg var skikkelig irritert fordi han så åpenbart ga blanke. Og det er helt greit så lenge det ikke går utover de rundt deg. Sånn oppførsel på lagkonkurranse er uakseptabelt, men jeg kunne jo ikke oppdra en 25 år gammel mann, sier Liva til VG.

Hun påpeker at tonen mellom henne og Turab er fin i dag.

Turab, artist og skuespiller, sier i episoden at han «hadde godt av å være i dimmekamp», så han får «restartet og skjerpet» seg.

Til VG sier Turab at han er enig med Liva i at han var noe demotivert, men han forklarer det med sykdom og dårlig humør.

– Men jeg ga ikke blanke av den grunn, sier han og legger til:

– Liva trenger ikke å oppdra en 25 år gammel mann, jeg er barn til jeg dør, sier han humoristisk.

DIMMEKAMP: Turab Awan (tv.) og Liva Ingebrigtsen.

Oberst Dag Otto Lauritzen (66) skrøt av Liva før hun trådte av, for at hun hadde turt å miste kontroll, møte frykt, og for at hun var en stor ressurs i gruppen.

– Det føltes litt bittersøtt der og da, men denne dimmekampen var altså ikke for meg.

Liva har i tidligere intervjuer vært åpen om angst og svangerskapsdepresjon.

– Jeg var litt stresset på grunn av det, siden jeg vet at stor belastning kan være utløsende. Men det gikk fint med psyken under «Kompani», noe som for meg var en indre seier.

TV-seerne kjenner Liva fra «Team Ingebrigtsen», men «Kompani» er hennes første konkurranse-reality. Det har gitt mersmak.

– Jeg er mange erfaringer rikere og blir gjerne med på nye konsepter, sier hun.

