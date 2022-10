RØK UT: En av disse røk ut av «Forræder».

Ute av «Forræder»: − Mer ubehagelig for hver natt

De lojale gjør fremgang i det psykologiske realityspillet. NB! Spoiler-advarsel.

– Det var befriende å skulle forlate det huset etter seks dager, fordi vi måtte begynne å eliminere de som jeg hadde vært nærmest og opparbeidet tettest forbindelse til – det ble mer og mer ubehagelig for hver natt som gikk, sier Jørn Lier Horst (52) om å bli stemt ut i rådssalen.

To deltagere går ut av TV 2-programmet «Forræder – iblant oss» i programmets 6. episode.

Info Hva er «Forræder – i blant oss» *Realityserie på TV 2 *20 kjendiser ankommer et gods i Sandefjord. Programleder Mads Hansen ønsker dem velkommen. De skal spille et spill, en «psykologisk selskapslek», som har mye til felles med videospillet «Among Us» (og litt med «Muldvarpen»). *17 spillere forblir «lojale». Men tre av de 20 får tilbud om å bli «forrædere». Femtekolonnistene oppnår visse fordeler som følge av sviket. De kan i noen grad styre spillets gang, og får anledning til å fraternisere og diskutere seg imellom. Men de lever farlig. De lojales viktigste oppgave er å røyke dem ut og sende dem hjem. Forklaring fra anmeldelsen av programmet. Les den HER. Vis mer

Først blir skiløper Emil Iversen stemt ut av de tre forræderne (Jørn Lier Horst, Cathrine Fossum og Jonas Lihaug), og dukker ikke opp til frokosten. Deretter går resten av dagen for de lojale ut på å finne ut hvem de skal stemme på. Etter fem programmer har de nemlig bare stemt ut lojale i rådssalen.

Men denne gangen snudde lykken.

– Da jeg gikk ut, altså, jeg gledet meg egentlig til det øyeblikket. Det å stå der og være den første forræderen – første som erklærer seg som forræder, og å se de reaksjonene – det unte jeg dem rett og slett, sier Horst.

– Leste ikke rommet

Den tidligere etterforskeren og krimforfatteren innrømmer samtidig at alt ikke gikk som planlagt.

– Jeg hadde ikke direkte oppfattet det at det var meg og Chris (Christopher Robin Omdahl) det ville stå mellom. Jeg tenkte nok et skritt for langt frem. Allerede da var jeg i gang med å plante mistanke hos Sandra (Sandra Spjelkavik), sånn at hun kunne bli mistenkt neste dag, men det var nok ikke så smart, sier han, og fortsetter:

– Jeg leste ikke rommet godt nok. Jeg hadde ikke oversikt over hvem som ville stemme på hvem. Vi hadde en prøvestemming som var forvirrende, også har jo jeg kommet langt med å holde meg litt i bakgrunnen og holde meg rolig, men nå var det min tid.

Horst sier han var «på overtid».

– Det har nok noe å gjøre med min bakgrunn som etterforsker. Det er en vanskelig balanse, fordi utad var det forventet at jeg skulle etterforske mer, og hvis ikke jeg klarte å avsløre noen, betydde jo det at jeg var forræder selv.

Selv om Horst ikke fikk like mye bruk for etterforsker-egenskapene i rollen som forræder, var forfatter-egenskapene til god hjelp.

– Det var gøy det altså – det å lede leseren, i dette tilfellet de lojale, i feil retning, legge ut noen villspor og plante noen piler som peker i feil retning.

Skrev bok med likt navn

Og det er heller ikke tilfeldig at Jørn Lier Horsts nye krimbok har fått navnet «Forræderen».

– Så utspekulert og forrædersk er jeg, sa Horst til VG i anledning boklanseringen i slutten av september.

Han forklarer at han hadde begynte på boken et halvt år i forveien og at plottet var på plass.

– Men det passet veldig godt med dette reality-programmet. Det å manøvrerer seg rundt i et terreng av konspirasjonsteorier, intriger, løgn og baksnakking, var en erfaring jeg fikk bruk for inn i boken, sier han nå.

– Jeg kan jo for øvrig legge til at boken er på første plass på bestselgerlisten for andre uke på rad, og vipper ned Jo Nesbø der, sier en tydelig tilfreds Horst.

– Et psykologisk eksperiment

Dette er Horsts første realitydeltagelse.

– Konseptet tiltalte meg rett og slett. Det er ikke en ren gjettekonkurranse. Det var alltid noen elementer av det som skjer i løpet av en dag, som gjør at man kan klare å analyser seg frem til noe. Det spesielle er at alle er på samme lag, men hvis ikke det hadde vært sånn, kunne det heller ikke vært forrædere.

Han sier det har vært snakk om at noen opplever det som «for lett» for forræderne.

– Det har vært innspill om at forræderne burde tjene på å sabotere, for eksempel samle sitt eget sølv på siden eller noe sånt, men konseptet er at man er på samme lag. Jeg tenker nesten mer på det som et psykologisk eksperiment enn et spill altså.

– Hvordan da?

– Nei, hvordan mennesker påvirker hverandre, hva usikkerhet gjør med deg, flokkmentalitet, det å tenke selvstendig eller handle som gruppe, blant annet.