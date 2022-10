VELGER: Sander «Randulle» Dale i rådssalen under «Forræder».

Sander «Randulle» Dale ble spurt om å bli forræder: − Litt anger

Sander Austad Dale (24) tar en endelig avgjørelse på om han skal bli forræder eller ikke. NB! Spoileradvarsel.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har hørt mange som både tror og håper jeg takker ja, men på det tidspunktet var jeg så dypt inni boblen, at det var helt utenkelig å forlate den lojale siden. Jeg tror samtlige av de lojale ville takket nei faktisk, og jeg hadde nok ikke håndtert det særlig godt, sier youtuber Sander Dale.

Dale, også kjent som Randulle, er en av landets største youtubere, spesielt innenfor gaming, med 174.000 abonnenter.

I fredagens episode av TV 2-programmet «Forræder – iblant oss» tar Dale et endelig valg på om han skal bli forræder.

Info Dette er «Forræder – iblant oss» Realityserie på TV 2

20 kjendiser ankommer et gods i Sandefjord. Programleder Mads Hansen ønsker dem velkommen. De skal spille et spill, en «psykologisk selskapslek», som har mye til felles med videospillet « Among Us » (og litt med «Muldvarpen»).

17 spillere forblir «lojale». Men tre av de 20 får tilbud om å bli «forrædere». Femtekolonnistene oppnår visse fordeler som følge av sviket. De kan i noen grad styre spillets gang, og får anledning til å fraternisere og diskutere seg imellom. Men de lever farlig. De lojales viktigste oppgave er å røyke dem ut og sende dem hjem. Forklaring fra anmeldelsen av programmet. Les den HER. Vis mer

Forrige uke ble Jørn Lier Horst (52) stemt ut av programmet. Det var første gang de lojale tok et riktig valg, og faktisk stemte ut en forræder. Med det fikk de to gjenværende forræderne, Cathrine Fossum og Jonas Lihaug, muligheten til å friste en lojal over på den mørke siden.

De velger å friste Sander Dale. Denne uken blir det avslørt at Dale takker nei.

– Det er litt anger i meg. I retrospekt hadde det vært gøy å få prøve seg som forræder, men ... Jeg var keen på å være lojal, sier han.

Dale vet nemlig ikke hvem som er forrædere og som har prøvd å friste ham på dette tidspunktet, og at det faktisk er hans gode venn og kollega, youtuber Jonas Lihaug, og en av de han stoler mest på der inne, programleder Cathrine Fossum.

– Hadde du blitt forræder om du visste det var dem?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror vi kunne hatt det veldig gøy sammen, som de også sier i programmet. Jeg tror muligens jeg hadde takket ja da. Det ville vært for dumt å ikke prøve seg. Dessuten hadde det vært gøy å se reaksjonen min akkurat når de måtte tatt av seg hettene. Jeg hadde nok fått helt sjokk!

NB! SPOILERADVARSEL: Ikke les videre om du ikke vil bli spoilet. Siden programmet alt ligger ute på TV 2 Play, har VG i denne saken skrevet hvem som ryker ut videre i programmet.

OPPGAVE: Flere av deltagerne under en konkurranse i «Forræder».

Ved å takke nei, setter Randulle seg selv i faresonen. Forræderne var nemlig veldig tydelige på at han lå farlig an om han takket nei, og at de ikke ville ha noe av at han gikk rundt og snakket om at han ble tilbudt å gå over.

– Var det dumt av dem å la deg bli?

– Det er nok litt dumt i det lange løp, men det holder dem i live da. Jeg peker ikke på dem, og siden jeg stolte sånn på dem, har jeg egentlig bare meldt hardere på det de har hvisket meg i øret, sier Dale, og legger til:

– Jeg var en veldig god brikke for dem.

Ble eliminert

Den personen forræderne velger å ta ut over natten, i stedet for Sander Dale, er komiker Sandra Spjelkavik.

Forræderne forklarer det valget i programmet med at Sander Dale ikke er farlig for dem, selv om han sier han ble prøvd rekruttert.

– Sander er stor sannsynlighet for at er en trygg stemme et sted vi ønsker, sier Lihaug i programmet.

UTE: Sandra Spjelkavik i rådssalen uken før hun røk ut av «Forræder».

Spjelkavik derimot står så trygt som lojal, forklarer de, fordi Jørn Lier Horst, som jo var forræder, pekte på henne før han selv ble stemt ut.

Dermed måtte Spjelkavik pakke kofferten å dra.

Stemt ut: – Var så sliten

Mot slutten av programmet, som ligger ut på TV 2 Play og går lineært fredag kveld, blir også en siste deltager stemt ut i rådssalen.

– Ah, ja, det er utrolig kjipt, sier Kim Johanne Dahl (33) da VG ringer.

– Det er også det at jeg følte jeg ikke hadde gode nok argumenter. Jeg klarte bare å si at «jeg er lojal» og at de andre er «tjukke i huet om de stemmer ut meg». Men jeg turte ikke melde for hardt, fordi jeg var jo usikker selv.

– Men du hadde ikke noe å tape?

– Nei, ikke sant. Jeg skulle ønske jeg ga mer faen mot slutten der altså. Men jeg var så sliten.

Dahl kan ikke være tydelig nok i rådssalen på hvor «tjukke i huet» de andre deltagerne er om de stemmer ut henne, og at om hun ryker, så skal de få høre det – og det får de.

STEMT UT: Kim Johanne Dahl syns det var kjipt at hun ble stemt ut av «Forræder», selv om hun er lojal.

– Men de var jo ikke noe mer tykk i huet enn det jeg selv har vært så mange ganger der inne, og det sier jeg heldigvis i programmet også. Men jeg var virkelig så frustrert og ble så sint fordi jeg hadde ikke fått med meg at omtrent alle trodde det var meg før typ rett før rådssalen, forklarer Dahl.

– Det var utfrysing på en måte. Ingen pratet til meg. Chris kom bort rett før rådssalen da, og sa at jeg nok måtte forvente at mange kom til å nevne mitt navn.

Men Dahl er glad hun fikk vært med såpass lenge, og ikke minst glad hun fikk være med å stemme ut forræderen Jørn Lier Horst.

– Ja, det er det lykkeligste jeg har vært i hele mitt liv.

– I hele ditt liv?

– Kanskje bortsett fra fødsel, så det er på en god nummer to. For det er jo hele livet ditt er der inne, og når du endelig får det til, ja, det var godt.