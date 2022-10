NEW MUSIC FRIDAY: Martin Lorentzon (Christian Hillborg) gjennomfører sin spilleliste i svensk P2

TV-anmeldelse «The Playlist»: Skal vi algoritmedanse?

Historien om hvordan Spotify endret musikklytting for alltid lener seg for mye mot vinnernes perspektiv.

The Playlist

Svensk dramaserie i seks deler

Med: Janice Kamya Kavander, Ulf Stenberg, Edvin Endre,

Christian Hillborg, Gizem Erdogan, Joel Lützow m.lf.

Manus: Christian Spurrier

Regi: Per Olav Sørensen

Spotify er en magisk tjeneste.

På kun 0,2 sekunder kan man spille av hvilken som helst låt som ikke er spilt inn av Neil Young.

Siden oppstarten i 2008 er appen med det intetsigende navnet blitt symbolet på ideen om musikklytting, slik Facebook er blitt symbolet på ideen om mellommenneskelig kontakt.

At Spotify også har blitt symbolet på at å leve av å spille inn musikk som artist ikke nødvendigvis lønner seg, eller at musikk i 2022 i mange tilfeller er en slags tapet – se dét er en annen vinkling.

I «The Playlist» er den svenske teknologigigantenkonsekvensen av Daniel Eks (Edvin Endre) visjon om å skape noe utenfor Silicon Valley. Dette identifiserer han som musikkbransjen, siden Californias teknologinavle ikke er interessert i å bli assosiert med The Pirate Bay.

De som husker begynnelsen på 2000-tallet skjønner godt hva han mener.

HIT’S DON’T LIE: Daniel Ek (Edvin Endre) drømmer om å svensk verdensherredømme

Martin Lorentzon (Christian Hillborg), energisk investor med oppstartssuksess, har pengene som skal til. Andreas Ehn (Joel Lützow) er kodegeniet som kan gjøre det unikt, mens Petra Hansson (Gizem Erdogan) har advokatskillene som skal lande plateselskapsforhandlingene.

I første halvdel gjør Per Olav Sørensen og Christian Spurrier noen spenstige og nærmest geniale grep i historieformidlingen, og legger seg tett opp mot tempoet i «The Social Network», både i klipp og skuespill. Serieformatet gir dem anledning til å endre fortellerperspektiv, tempo og indre dynamikk med nydelig effekt.

Særlig kapitlet om rettighetsforhandlingene er jublende TV. Der brukes en teakbelagt gang som sceneskifte mellom møterom og byer i stedet for flyplasser og taxiturer. Et visuelt energifelt i det som egentlig skulle vært det tørreste av det tørre.

MØTEROMSKOS: Ny dag, nye forhandlinger mellom musikkbransje- og teknologiadvokater.

Helheten heller likevel mot repetitiv bedriftspresentasjon for økonomistudenter, der historien muligens har flere sider. Men at samtlige av disse uansett fortelles av vinnerne, og at alle vinnerne ikke er like interessante.

Taperne, artistene, får sitt til slutt. Det løses dessverre på så bisart og historieteknisk håpløst vis at man river mister både oppstartssjarmen og teknologioptimismen fra tidligere.

Det er etter at «The Playlist» har nærmest ignorert både iPoder, iTunes og generelt digitalt salg i sitt behov for å fremme Spotify som den eneste løsningen på et problem musikkbransjen ikke kunne redde med jus.

Man nevner knapt pro rata-betalingsmodellen, unntatt i et sidenikk til den tre år lange Taylor Swift-konflikten. Det nevnes heller ingenting om dollarmillionene Spotify har brukt på podkaster, noe som resulterte i at Joe Rogan ble viktigere enn nettopp Neil Young.

Det skumleste er uansett hvordan fortellingen om en tjeneste som egentlig bare fokuserer på mest mulig lytting, fremstiller hjernen bak som en mann som absolutt ikke er interessert i å lytte.

I alle fall ikke til andre enn seg selv.