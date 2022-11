GJEVESTE PRISEN: Aurora vant P3-prisen og fikk hilsen fra Billie Eilish.

315.000 seere så «P3 Gull»

Færre seere fikk med seg P3-konkurransen som ble ledet av programlederne Lars Berrum (36) og Annika Momrak (23).

I fjor meldte Kampanje at «P3-Gull» hadde 442.000 seere. Dermed innebærer årets seertall en tilbakegang på 127.000 seere.

Det var 294.000 som fulgte sendingen direkte i år, mens 25.000 har sett programmet på NRKTV i løpet av helgen.

Store deler av musikkbransjen – og en rekke kjendiser – hadde lørdag tatt turen til i H3 Arena på Fornebu i Oslo, for å feire musikkåret som har gått med NRKs prisutdeling P3 Gull.

Den gjeve P3-prisen gikk til Aurora – og som fikk en hilsen fra selveste Billie Eilish. Ringrevene i Karpe tok storeslem og stakk av med to priser.

Aurora holdt konsert i Oslo sentrum – men ble rett og slett avbrutt for at hun skulle få motta prisen som går til en som juryen mener har hatt stor betydning for norsk musikk.

Annika Momrak (23) og Lars Berrum (36) var kveldens programledere.

– Lars er 100 prosent ung og kul nok til å lede «P3 Gull». Og det at vi ikke er akkurat samme alder, gjør at vi kan utfylle hverandre på en god måte, sa Momrak da det ble kjent at det var nettopp de to som skulle lede årets P3-Gull sending.

23-åringen var blant annet med og ledet Melodi Grand Prix på nyåret.

Begge har vært med i første sesong av VGTV-serien «Ikke lov å le på hytta».