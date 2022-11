ONSDAGSBARN: Wednesday Addams (Jenny Ortega) visste ikke at strømstøtten ikke gjaldt for batterier.

TV-anmeldelse «Wednesday»: Harry Gother

Estetisk horror-komikk som blir litt for likt en helt vanlig onsdag.

«Wednesday»

Amerikansk skrekkomedie I åtte deler

Med: Jenny Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome og Christina Ricci m.fl.

Serieskapere: Tim Burton, Alfred Gough og Miles Millar

Premiere på Netflix onsdag 23. november

Kinoversjonen av den amerikanske gothfamilien Addams var et akkurat passe gledelig mørkpunkt på nittitallet. Spesielt Christina Ricci i rollen som familiedatteren Wednesday inspirerte en generasjon dystermakabre goth-sarkastikere.

For øvrig en filmserie som selveste Hollywood-gother Tim Burton var i loopen for å regissere. Slik ble det aldri.

Nå, tredve år senere, forenes likevel Addams og Burton. Smallville-skaperne Alfred Gough og Miles Millar tar familiefortellingen tilbake fra de søte, men langt under middelmådige 2019 og 2021-tegnefilmene og flytter handlingen til en sjanger Netflix virker å aldri få nok av: College-drama. Med noen gledelig dystre vrier.

Tenåringen Wednesday perfeksjoneres av Jenny Ortega («Scream» (2022)) som endelig gjør negativt kroppsspråk og brennende, fiendtlige sarkasmer greit igjen.

HÅNDARBEID: Thing, Addamsfamiliens lemfeldige (sic) tjener har fått sterkere meninger.

Ortega tolker Wednesday som en mørkere versjon av Rory Gilmore, Amélie fra Montmartre og selvsagt Hermine Grang. Selvsagt fordi fortellingen sentrerer seg like mye rundt Wednesday som ny elev på skolen for Nevermore. En privatskole for unike barn, på utsiden like deler Galtvort og X-men.

På innsiden nærmere «Riverdale» enn man først skulle tro. Nevermore kan vise til tidligere elever som Edgard Allan Poe (som i dette universet tok diktet om ravnen herfra) i tillegg til Morticia (Catherine Zeta-Jones) og Gomez Addams (Luis Guzmán).

Det er deres idé å sende Wednesday til Nevermore. Her skjer det etter hvert både mord og det som verre er.

REKTORS TIME: Rektor Larissa Weems (Gwendoline Christie) gjør to-go kaffe skummelt igjen.

Det som verre er, er alle de formaterte tropene og karakterene man tydeligvis ikke kommer utenomi et collegedrama. Fra den emosjonelt motsatte romkameraten til den avvisende kule gjengen og de overdrevent polariserte lærerne.

De sistnevnte er det egentlig ikke videre mange av, utover rektor (Gwendoline Christie) og Marilyn Thornhill (Christina Ricci). Vi kan også legge til et skeptisk lokalsamfunn, Elgars cellokonsert og noen monstre som virker å være Disney-godkjent.

Til tross for dette, og et etter hvert ganske forutsigbart hovedmysterium, er disse åtte episodene jevnt over mer underholdende enn mye annet i samme collegesjanger. Burtons regikonsept med å midtstille det meste er overraskende effektivt. Thing, den levende hånden i Addamsfamilien trives bedre i moderne CGI, fri fra grønnskinnet i de originale filmene. Og Jenny Ortega er faktisk verdt tiden alene.

Selv om resten føles litt for mye onsdag, og litt for lite Wednesday.