I SORG: Kris Jenner (67) beskriver Andre Thompson som en varm og lys sjel. Her er hun sammen med døtrene Kylie Jenner (25) og Khloe Kardashian (38).

Kris Jenner om mor Thompsons død: − Hjertet mitt er knust

Tristan Thompsons mor, Andrea Thompson døde brått torsdag 5. januar.

NBA-spiller Tristan Thompson (31) har i flere år har hatt et av og på-forhold med Khloe Kardashian (38).

Torsdag gikk mor til Kardashian-søsterens ekskjæreste på tragisk vis bort. Hun skal ha fått et hjerteinfarkt mens hun var hjemme i Toronto, Canada, melder flere amerikanske medier.

Kris Jenner, mor til Khloe, bekrefter også at Andrea Thompson er død på Instagram.

Kardashian-klanen er en av de mest kjente familiene i verden og har gjort stor suksess med TV-serien «Keeping Up With The Kardashians».

I etterkant av dødsfallet delte Kris Jenner et hjertevarmt innlegg på Instagram.

«Hjertet mitt er knust etter at Tristans mor, Andrea, så brått forlot oss», skriver hun.

«Du var den mest fantastiske, dedikerte, varme og uselviske moren og en så omsorgsfull, snill og enestående bestemor», fortsetter hun.

Khloe Kardashian og Tristan Thompson har to barn sammen.

Instagram-sveipen med fire bilder har hun delt med sine over 51 millioner følgere.

Blant bildene finner vi Jenner, Kardashian og mor og sønn Thompson sammen. Jenner har også delt et bilde av Khloe, sammen med datteren True Thompson og bestemor Andrea Thompson.

«Jeg kommer til å savne deg», skriver Jenner videre og avslutter:

«Hvil i fred vakre engel».