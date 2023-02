SPENTE: F.v.: Christopher Mørch Husby, Sofie Karlstad, Aleksander Sæterstøl og Jan Tore Kjær venter på dommen.

Røper hemmelig plan i «Farmen kjendis»: − Det lå mer bak

Det skjedde ting i kulissene rundt den beryktede hinderløypa.

Jan Tore Kjær (54) måtte tirsdag ut i hinderløype mot Sofie Karlstad (25), Aleksander Sæterstøl (27) og Christopher Mørch Husby (33).

Det ble en våt affære for ishockey-veteranen. Christopher og Aleksander var best på tid, og gikk med det automatisk videre. Sofie og Jan Tore ble derimot målt i kunnskap.

Jan Tore svarte feil på alt, mens Sofie svarte riktig på ett spørsmål – nemlig at grønnsaken foran dem var en knutekål. Dermed var hun videre – og Jan Tore ute.

Han tok nederlaget med humør. For ham var det slett ingen bombe at han røk.

Telefon hjemmefra

– Det lå mer bak enn det som kommer frem på TV, sier Jan Tore til VG.

Dagen før hadde han nemlig fått en telefon hjemmefra om at både kona og datteren hadde fått corona, noe som gjorde ham veldig bekymret.

– I tillegg var en annen slektning lagt inn på sykehus, så jeg visste ikke hvordan det sto til. Jeg snakket med deltageransvarlig, men det ble lite søvn på meg den natten, forklarer Jan Tore og legger til:

– Det er en grunn til at produksjonen normalt skjermer deltagerne for det som skjer hjemme.

ISHOCKEYSTJERNE: Jan Tore Kjær – her skikkelig på bortebane.

Jan Tore sier han forklarte til Sofie at hun var sikret plass videre om hun hadde sørget for å svare rett på noe. Alle fire skjønte nemlig da at Christopher og Aleksander var videre.

– Sofie var redd for at jeg skulle slå henne i spørsmålene, men jeg forsikret henne om at det var hun som kom til å gå videre.

– Så du hadde selv svart feil på alt med vilje?

– Jeg vil ikke si det heller, men jeg brydde meg egentlig ikke. Men jeg visste hva knutekål var, liksom. Trond Moi og jeg hadde spist knutekål rett før, sier han og ler.

– «Farmen» er et psykologisk spill. Og da jeg fikk den beskjeden, så falt korthuset litt sammen. Jeg var fornøyd og ville hjem.

Jan Tore forklarer at han ikke ville trekke seg på vanlig vis.

– Hadde jeg gjort det, ville Sofie røket. Én måtte hjem etter hinderløypa uansett.

PRESISJON: Jan Tore, Aleksander og Sofie.

Sofie skriver i en SMS til VG at hun merket at Jan Tore ville hjem, uten å kommentere hvilke ord som falt mellom dem der og da.

– Jeg tror nok Jan Tore også visste at det var knutekål, for det har vi spist på gården, men at han ville hjem til vin og biff! sier hun.

Sofie mener selv at hun la litt feil taktikk.

– I årets hinderløype var det de to raskeste og den som svarte mest riktig, som gikk videre. Jeg sto mellom valget og bare prøve å springe så fort jeg kunne å drite i spørsmålene, eller svare mest riktig og ta det rolig med spørsmålene. Men jeg gjorde i stedet en dum mellomting, forklarer influenceren.

VÅTT: Jan Tore Kjær havnet i vannet mer enn én gang.

VG har vært i kontakt med TV 2, som ikke føler for å kommentere utfallet av tirsdagens episode.

Jan Tore opplyser at det gikk bra med familien hjemme.

– Men det var litt andre tider i fjor, med mye usikkerhet rundt corona. Så jeg angrer ikke. Jeg gledet meg til å komme hjem.

Han har beklaget overfor Trond, som både hadde lært ham om knutekål og dandert smakfulle retter med den.

– Jeg innviet nemlig ikke ham i planen min, så jeg regnet med at han ville bli forbannet da jeg ikke returnerte.

HINDERLØYPE: Det sto ikke på innsatsen til Jan Tore Kjær.

Jan Tore kom inn som utfordrer, og har tidligere snakket med VG om hvor psykisk tungt det var. Hinderløypa var imidlertid en overraskende bonus.

– Jeg gruet meg til den, for jeg tenkte at det var det aller verste. Men det var en nytelse å gjennomføre.

– Men du er jo en idrettsmann?

– Ja, en godt voksen idrettsmann, som veier mer enn jeg burde, sier han og humrer.

Selv om de hadde superkokk Trond Moi (53) til å diske opp, kan Jan Tore opplyse om at han faktisk gikk ned syv kilo på grunn av all den harde jobbingen.

– Jeg har aldri før vært så aktiv i fire uker sammenhengende. Ikke i ungdommen engang.

FORNØYD: Jan Tore Kjær gir seg selv godkjent etter fire uker på TV-gården.

Seerne har fått med seg Jan Tores fobi for avføring og utedo.

– Det er mulig jeg er litt kurert. Jeg klarte å rydde gårdsplassen for kuruker, og jeg brukte doen, selv om det gikk fort.

54-åringen har tidligere vært med i serier som «Skal vi danse» og «Kompani Lauritzen». Han mener «Farmen» skiller seg fra de andre to.

– Lagfølelsen er veldig lik, men i «Farmen» møter man kanskje et par personer som er litt mer kyniske og vil vinne. Folk har sterke personligheter og skjulte agendaer. Selv styrte jeg unna intriger og allianser.

Jan Tore ser ikke bort fra at han kan dukke opp i mer reality-TV, kanskje noe med mat. Han har i så fall en god læremester i Trond Moi.

– Jeg er blitt superkompis med både ham, Alex og Christopher.

Til høsten får Jan Tore en egen serie på TV 2 – enn så lenge er tittelen og prosjektet hemmelig.

– Men jeg er programleder, røper han.

FINALISTER: F.v.: Christopher Mørch Husby, Ingrid Vik Lysne, Aleksander Sæterstøl, Sofie Karlstad, Trond Moi og Ørnulf Høyer.

Ørnulf Høyer (66) og Ingrid Vik Lysne (31) slapp hinderløypa, for de scoret best på finaleukens aller første test, en presisjonskonkurranse.

