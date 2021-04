GØRR PÅ LANDET: June (Elisabeth Moss) vurderer om tilværelsen som bonde egentlig var så attraktiv. Foto: HBONORDIC

TV-anmeldelse «The Handmaid’s Tale» sesong fire: Motstand og stillstand

Velsignet være frukten, men fjerde sesong av «The Handmaid’s Tale» drar seg mye fram og tilbake.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«The Handmaid’s Tale», sesong 4

Amerikansk dystopisk serie i 10 episoder

De tre første episodene tilgjenglelig på HBO Nordic fra 28. april

Av: Margaret Atwood/ Bruce Miller

Med: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Madeline Brewer, Ann Dowd m.fl.

Følelsen av stagnasjon har vært mer og mer påfallende i «Handmaid’s Tale».

Hittil har serien gjentatt «Handmaid’s Tale» temaet «June blir fanget. June klarer å rømme fra Gilead. June blir fanget og straffet. June kommer seg ut av Gilead etc.». Et narrativt hamsterhjul som nærmer seg det frustrerende, også i medfølelse for karakterne.

Før man i slutten av tredje sesong klarte å gjennomføre en steinkastende, voldelig og rørende redningsaksjon over Canada-grensen. Der June (Elisabeth Moss) ble igjen i Gilead, og siterte Andre Mosebok over sluttbildene.

En slutt fylt av håp for mange av de involverte. Samt et nesten for åpenbart hint om Junes funksjon: Hun er «The Handmaid’s Tale» sin Moses, og skal føre folket tilbake. Men hva med henne selv?

SPIONVINDU: Ikke alt er som det virker å være, selv på den «sikre» gården. Foto: HBONORDIC

I løpet av de tre episodene som VG har fått se i forkant, er sesong fire mer av den trykkende følelsen av noen skritt fram - og minst like mange skritt tilbake. Selv om man sikkert, men ekstremt sakte, nærmer seg en slags forløsning.

Siden HBO allerede har annonsert en femte sesong, er det ingen spoiler å si at den heller ikke kommer nå. Heller ikke at når den først kommer, vil den garantert ikke være like forløsende for hovedpersonene som kanskje skulle tro. Eller ønske.

Behovet for en konklusjon føles påtrengende. Men jo mer man ser, jo mer påtrengende blir det at det kanskje ikke blir konklusjonen man forventer.

Det er her denne vonde, smertelige dystopien fremdeles er virkelig god.

UNIFORM: Rødt er fremdeles ikke fargen å bli sett i «The Handmaid’s Tale». Foto: HBONORDIC

Dessuten har serieskaperne nok en gang de lekreste fotograferte og lyssatte øyeblikkene som finnes tilgjengelig. Kanskje enda bedre enn noensinne, ettersom tidligere hovedfotograf Colin Watkinson får boltre seg over de to åpningsepisodene, etter å ha hatt regiansvar for én episode i forrige sesong.

Elisabeth Moss debuterer som regissør i episode tre. Regiblikket hennes tar perfekt innover seg både det luftige, klamme og smertelig tette som serien krever. Faktisk er avslutningen på «hennes» episode det som gir virkelig håp om at denne sesongen kanskje vil noe nytt.

Musikkpålegget her, Radioheads «Street Spirit (Fade Out)», føles ikke like smart, som for eksempel drømmepopen fra Cigarettes After Sex i sesong 1 og Mazzy Star i sesong tre. Men det er effektivt.

Når fjerde sesong starter i et såkalt «safe house», og June fremdeles er i Gilead begynner man uansett å begripe hun muligens er mer overtydelig bibelsk i sin skjebne enn man først har tenkt.

Tidligere har spenningen vært om hun noensinne kommer seg inn i sitt «forjettede» land. Nå er det et spørsmål om hun egentlig vil.

Anmelderen har sett de tre første episodene.