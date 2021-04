LESTE SEG OPP: Hank Azaria sier han jobbet for å lære mer om rasisme etter kritikken i 2017. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Hank Azaria ber om unnskyldning for «The Simpsons»-Apu

Etter å ha levert stemmen til Apu siden 1998, har skuespiller Hank Azaria trukket seg fra rollen og ber nå om unnskyldning for å ha vært en del av strukturell rasisme.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Den animerte komiserien «The Simpsons» har gått på skjermen i 32 sesonger, og Hank Azaria er mannen bak en rekke figurer i serien – blant andre Moe Szyslak, Chief Wiggum og Apu Nahasapeemapetilon. I 1989 vant han en Primetime Emmy for stemmen til nettopp Apu.

Apu er en indisk-amerikaner som driver nærbutikken på hjørnet i serien, og Azaria spiller ham med en sterk indisk aksent.

I 2017 kom dokumentaren «The Problem With Apu», der komiker Hari Kondabolu tok for seg hvordan vestlig kultur fremstiller sørøstasiatiske miljøer. Og de siste årene har det vært økende kritikk mot hvite skuespillere som spiller ikke-hvite rollefigurer, og ikke minst mot hvordan fremstillingen av svarte og asiatiske rollefigurer gjøres stereotype, ifølge BBC.

STEREOTYP: Apu slik Matt Groening ser ham i «The Simpsons». Foto: Fox via AP

Azaria fortalte i januar i fjor at han ville gi seg med rollefiguren, men dette er første gang han ber om unnskyldning.

– Jeg ber oppriktig om unnskyldning. Jeg vet du ikke ba om det, men det er viktig. Jeg ber om unnskyldning for min del i å skape det og delta i det. En del av meg føler behov for å gå rundt til alle indiske personer i dette landet og be om unnskyldning.

Det sier han på podkasten «Armchair Expert with Dax Shepard», der medprogramleder Monica Padman er indisk-amerikansk.

Strukturell rasisme

Han sier ifølge BBC han tror serieskaperne ikke hadde onde intensjoner, men at serien har vært en del av strukturell rasisme.

Etter dokumentaren i 2017, brukte han tid på å sette seg inn i problemstillingen. Han sier han leste seg opp, gikk på seminarer, snakket med folk som kunne mye om rasisme og med mange indisk-amerikanere.

– Jeg visste virkelig ikke bedre. Jeg tenkte ikke over det. Jeg var ikke klar over hvor mange relative fordeler jeg hadde i dette landet som en hvit gutt fra Queens, sier han og fortsetter:

– Men bare fordi det var gode intensjoner, betyr ikke det at det ikke var virkelige negative konsekvenser av denne greia som jeg er ansvarlig for.

Endring i serien

«The Simpsons»-skaper Matt Groening innrømte i februar i år til Radio 1 Newsbeat at det var nødvendig med endringer. Nå har flere av figurene fått nye skuespillere.

– Intoleranse og rasisme er fremdeles et utrolig stort problem og det er godt å endelig gå for mer likestilling og representasjon, sa Groening i intervjuet.

Azaria har også spilt i en rekke serier som «Friends», «Ray Donovan» og den amerikanske versjonen av norske «Maniac».