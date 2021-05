TV-FJES: Fredrik Solvang, her avbildet for VG i 2019. Foto: Cicilie S. Andersen

Fredrik Solvang om historien bak egen adopsjon: − Sårt

«Debatten»-programlederen (43) møtte sin biologiske far i Korea som 16-åring.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et intervju med «God Kveld, Norge» på TV 2, forteller Solvang, som er adoptert, om hvordan det var da han for første gang møtte biologisk slekt.

– Det var det sykeste og beste jeg har gjort. Det var helt fantastisk. Jeg møtte for første gang noen som lignet på meg, det gjorde de faktisk, sier Solvang til underholdningsprogrammet.

Samtidig betror han at det også var veldig vondt, fordi det er en svært trist historie som ligger bak beslutningen om i sin tid å adoptere ham bort.

Familien var fattig, og faren jobbet den gangen på fiskemarked. I tillegg hadde foreldrene tre døtre før han ble født – den eldste av dem i tiårsalderen.

Moren døde

Solvang forteller at hans biologiske mor angivelig skal ha fått beskjed om at hun ikke burde bære frem barnet, men at de trengte en sønn, som også kunne være med på å forsørge familien.

– Så hun fødte meg og døde rett etterpå, forteller Solvang.

Han legger til at dette var sårt for ham å få høre om.

les også Fredrik Solvang til VG: Angrer på Instagram-utblåsning

Solvang var 16 år da han tok turen til fødelandet Korea, der han så dagens lys 17. mai 1977. Det var ikke særlig vanskelig å finne slektningene. Han hadde navn og andre persondata.

Solvangs biologiske far skal ha gått på en solid smell etter at kona døde og familien slet. Han skal likevel ha forsøkt i 16 år å spore opp sønnen han ga fra seg, opplyser Solvang.

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere overfor VG, men skriver i en SMS at det «egentlig ikke er så mye mer å legge til».

43-åringen, som vokste opp på Stermoen, uttrykker i TV-intervjuet stor takknemlighet over at livet har blitt som det har blitt for hans egen del.

Solvang har vært programleder for «Debatten» siden 2018, men har vært tilknyttet NRK i mange år før det. I 2020 vant han Gullruten for beste programleder – for nettopp «Debatten».

Der har han for øvrig også selv havnet i flere stormer – se VGTV: