Vegard Harm kollapser i «Kompani Lauritzen»: Lege ville ikke latt ham fortsette

«Kompani Lauritzen» er pakket med fall, frykt og kollaps. – At noen faller ned fra et hinder i en gjørmeløype, er ikke noe vi kan gardere oss 100 prosent mot, sier TV 2.

En som virkelig får seg en trøkk i årets sesong av «Kompani Lauritzen», er komiker og programleder Vegard Harm.

Ikke bare faller han over et høyt hinder i andre episoden, men i tredje episode blir han også utsatt for nok et fall da et tau ryker. I tillegg kollapser han mot slutten av konkurransene i samme episode.

– Jeg følte meg så tappet for alt av energi. Jeg var helt i svima, også husker jeg at jeg faller bakover og at fenriken sier noe greier mens jeg ligger der og rister. Jeg husker ikke om jeg besvimte eller ikke, men jeg begynte å puste noe jævlig, sier Harm.

– Deltagerne går tomme

Det er på vei opp til Rampestreken, helt mot slutten av den såkalte «helvetesdagen», at Harm får kjenne på hvordan det er å gi alt uten mat i kroppen. Rekruttene får nemlig ikke noe mer enn en smil-sjokoladebit på morgenen, før de skal ut på en lang mars med flere hinder.

– Er det forsvarlig å presse dem så hardt?

– Deltagerne går tomme, noe som selvsagt er ubehagelig. Men det er ikke farlig, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

Han forteller at produksjonen har en lege tilgjengelig døgnet rundt, og at legen er med på konkurranser og øvelser – også da Harm kollapset.

– Hvilke vurderinger gjør man før man kjører en dag med hard fysisk aktivitet uten mat?

– Det gjøres risikovurderinger av alle øvelser og konkurranser, og det iverksettes nødvendige tiltak for å minimere eventuell risiko. Når det gjelder øvelsen som går til Rampestreken, følges deltagerne av sikkerhetspersonell og det er lege til stede. Sikkerhetspersonell og følgebefalet passer på at deltagerne har tilstrekkelig med vann og sørger for at de drikker jevnlig. De har og næring (sjokolade, snacks, cola) tilgjengelig hvis de ser behov for å gi dem det.

– Ville ikke fått fortsette

Den som er først borte hos Harm er fenriken, deretter kommer også en lege. Harm finner etter hvert tilbake til bevissthet og velger selv å gå ned igjen. Han mister altså alle poeng i den konkurransen. Harm fikk likevel nok poeng totalt til å få bli med videre i «Kompani Lauritzen».

– Ble det vurdert forsvarlig for Harm å fortsette opp Rampestreken?

– Vegard tok selv valget om å ikke fortsette. Dette var også legens vurdering, så han ville ikke fått fortsette i denne øvelsen dersom han hadde ønsket det, sier Dahl.

Han informerer også om at de ikke kan kommentere detaljer i legens vurdering.

– Jeg bestemte selv, hvis jeg husker riktig, jeg var jo ikke akkurat tilregnelig, for å si stopp og at jeg ikke ville gå videre. Poengene tenkte jeg ikke på der jeg lå og ristet på bakken, sier Harm.

– Følte du deg ivaretatt?

– Befalet gikk etter oss hele veien, eller halve i mitt tilfelle, og passet på. Jeg følte meg veldig ivaretatt, og at hvis det skulle skje noe, så var de der. Jeg gikk ned med fenriken og fikk sette meg inn i en varm bil mens jeg ventet på resten av gjengen som galopperte hele veien opp ... Det var helt rått!

– Utredes for sykdommer

Harm påpeker at litt av poenget med «Kompani Lauritzen» er å bli presset hardt.

– Du skal presse deg til du faktisk ikke klarer mer.

Men har deltagerne helse til å bli presset så hardt? Før man skal inn i den ekte førstegangstjenesten, er man på sesjon og gjennomfører nødvendige helsetester.

– Gjør dere helsetester av deltagerne?

– Alle deltagerne er gjennom en helsesjekk i forkant av opptak der de utredes for sykdommer, allergier og tidligere skader. De blir i tillegg kontinuerlig fulgt opp av lege underveis i opptakene. De har og en sesjon med psykolog som også er tilgjengelig for dem underveis i opptakene ved behov, og som følger dem opp i etterkant av opptak.

