FAR OG SØNN: Kasper Antonsen følger faren Atle Antonsens fotspor. Foto: Mattis Sandblad

Atle Antonsen spiller mot sønnen i halvnaken scene: − Ydmykes på det røffeste

I sesong to av «Aldri voksen» spiller Atle Antonsen og sønnen Kasper Antonsen mot hverandre for første gang. For Atle ble det en litt pussig opplevelse.

Publisert: Nå nettopp

I fjor dukket sønnen til en av Norges mest anerkjente komikere opp i NRKs «Rådebank».

Kasper Antonsen (22) har funnet glede i å få andre til å le, og med andre ord følger han altså i fotsporene til pappa Atle Antonsen (51).

Nå dukker Kasper igjen opp på skjermen – denne gangen sammen med nettopp faren, i sesong to av «Aldri voksen».

– Det var veldig moro å spille mot pappa. Det ble til at vi lagde en liten klan på sett, for man må jo holde sammen som familie, sier Kasper til VG.

Halvnaken scene

Atles karakter «Børre» har vært en sentral rolle gjennom den første sesongen, noe han også er i sesong to.

– Det var ikke min idé å ha med Kasper, det var faktisk regissørens, sier han.

Kasper dukker opp som «Sander», som sammen med kjæresten ramler innom en hytte «Børre» allerede har installert seg på.

Og i scenen byr virkelig Atle på seg selv. Foruten en liten hatt han holder foran underlivet, er han helt naken.

INTIMT: I denne scenen tar Kasper Antonsens karakter «Sander» Atle Antonsens «Børre» på fersken. Foto: Bilder fra «Aldri voksen».

– Jeg ydmykes på det røffeste i scenen. Det var litt pussig, det skal jeg innrømme. Men så er du i gang, og da tenker man ikke noe mer på det, sier han.

Og selv om de i første omgang trodde det kom til å bli litt rart, ble heller ikke sønnen flau.

– Jeg tok det vel bare profesjonelt, så jeg tenkte egentlig ikke så mye på det, sier Kasper.

– Det er jo verst for han som må se det, skyter Atle inn.

– Aldri vært noe press

At Kasper følger i farens fotspor, synes Atle er morsomt.

– Det er veldig gøy med felles interesser, og det har aldri vært noe press fra min side. Og det er mange barn som ender opp med å gjøre det samme som foreldrene. Det er heller ikke så rart i denne jobben, når vi ser hvor lekent det er. Man kan nærmeste utsette det å bli voksen.

Blir du stolt?

– Jeg er bare kritisk selvfølgelig. Nei da, jeg gjør det. Det er gøy at han får det til, og at han er med i kule produksjoner. Det viktigste er jo at så lenge barn brenner for noe, så er det nesten samme hva det er, sier han.

Og Kasper stortrives som skuespiller:

– Det er dette jeg vil, og noen må jo ta over når pappa blir en gammel gubbe, ler han.

SKUESPILLER: Kasper Antonsen spiller «Sander» i «Aldri voksen». «Sander» er en birolle som sammen med kjæresten ramler innom en hytte «Børre» allerede har installert seg på. Foto: Bilder fra «Aldri voksen».

Vil ikke ha hjelp

Som en godt anerkjent komikere skulle man kanskje tro det fantes et par triks i ermet for å lykkes.

– Men det er ikke noen fasit. Det er ofte vanskelig å komme med konkrete tips og råd, man må finne ut av verktøyene sine selv. Jeg prøver heller ikke å gi råd før jeg blir spurt, sier Atle.

Det setter Kasper pris på.

– Han er jo flink, men jeg prøver å gjøre min greie. Men vi er jo like på mange måter, så jeg kan jo kjenne meg igjen i mye av det han gjør, sier han.

– Det er det vel egentlig jeg som burde si, sier Atle.

Hvordan er forholdet deres utenom jobb?

– Helt jævlig. Vi smiler, men vi kom nettopp fra en fight. Nei da, jeg synes det er bra, sier Atle mens sønnen nikker med.

Ble bestefar igjen

Og selv om forholdet er bra og preget av humor, følte Kasper seg nylig klar for å flytte til egen leilighet i Oslo. Han og broren Bendik valgte å flytte ut hjemmefra samme helg.

– Det var nøye planlagt at vi skulle gjøre det samtidig, så de skulle få føle på størst mangel på en gang, ler han.

Det ble en brå overgang for Atle. Heldigvis kom det en gladnyhet som gjorde det litt lettere:

– Vi fikk barnebarn omtrent samme helgen. Også bor de jo rett i nærheten, så det er ikke så stor forskjell egentlig, sier han.

Kasper legger ikke skjul på at det er deilig å bo for seg selv.

– Og så har jeg kort vei hjem til ferdiglaget mat, sier han.