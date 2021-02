STJERNEPAR: Mila Kunis og Ashton Kutcher i Hollywood i 2018. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES

Ashton Kutcher trodde kona så porno – var bare «Bridgerton»

Ashton Kutcher (42) skjønte ingenting da han våknet midt på natten av mistenkelige lyder.

Mens Kutcher lå og sov natt til tirsdag, satt kona Mila Kunis (37) oppe og så flere episoder av Netflix-serien «Bridgerton».

– Jeg hadde kommet til episode fem, og alle som har sett serien, vet hva som skjer i episode fem, forteller Kunis til TV-showet «Today with Hoda and Jenna».

Kunis opplyser at hun normalt slukner i 21-tiden hver kveld, men at hun denne natten satt og stirret på skjermen til midnatt. Hun forteller hva som skjedde da ektemannen våknet.

– Ashton sov tungt, men våknet midt i det mest intense av denne episoden. Ok dette er TMI (too much information, overs: altfor mye informasjon, red.anm), men han spør meg rett ut: «Ser du på porno?» Han var så forvirret.

HET SNAKKIS: Regé-Jean Page og Phoebe Dynevar i rollene som hertug og sosietetsdronning i «Bridgerton». Foto: NETFLIX

Også Kutcher er med i videointervjuet og bekrefter hendelsen.

– Hun så på dette midt på natten, og jeg ante ikke hva som foregikk. Jeg begynte å lure på om det var noen andre oppe i sengen. Det var skremmende, sier filmstjernen.

– Er du utro mot meg? Med denne serien? sier han spøkefullt til kona.

Kunis er ikke alene om å like «Bridgerton». Kostymedramaet skal ha lokket over 63 millioner husholdninger siden premieren 1. juledag. Det er bestemt at serien får enda en sesong – da med denne personen i hovedrollen.

Kutcher og Kunis møttes første gang under innspillingen av «That ’70s show», som gikk på TV fra 1998 til 2006. Det var imidlertid ikke før i 2012 at paret ble kjærester. To år senere forlovet de seg, og i 2015 ringte bryllupsklokkene.

Skuespillerparet har to barn på seks og fire år sammen.

Kutcher og Kunis er for øvrig begge aktuelle med en TV-reklame i forbindelse med Super Bowl.