TV-anmeldelse «Voksensmerter»: Smertefritt

Lite å lære. Men artig er det.

«Voksensmerter»

Norsk komedie/dokumentar i åtte episoder

Premiere på Dplay fredag 20. november

Med: Maria Stavang

Altså, om du er ute etter et pedagogisk anlagt program med gode råd og tips om «hvordan bli voksen», er ikke komikeren og influenseren Maria Stavangs nye serie veien å gå.

Om du derimot er på jakt etter et morsomt program, med en morsom programleder, som langt på vei lykkes med å avdramatisere vanskelighetene og «smertene» ved å ikke lenger bo hjemme hos mamma og pappa, har «Voksensmerter» en god del for seg.

Estetikken oser «YouTube-kanal» lang vei. Maria Stavang, også kjent som «Piateed» på nettet, sitter i et rom og introduserer forskjellige typer innslag (skjult kamera, «folk på gaten» og så videre).

Veggen er, i den første episoden, dekorert med portretter av Hans Olav Lahlum og Gaute Grøtta Grav, slik vegger ofte er. Stavang har dessuten en stor Diplom-Is reklamefigur i rommet, med hatt på hodet, som denne anmelder misunner henne hardt.

GOOOD STEMNING: Maria Stavang nyter sofalivet i «Voksensmerter». Foto: Dplay / TVNorge

Det handler om «økonomi» i den første episoden. Men det nærmeste vi kommer gode råd om temaet er den allestedsnærværende Hallgeir Kvadsheim som sier at – heureka! – «det er lurt å planlegge og spare».

Utover denne selvfølgeligheten er det lite å lære og en god del å fnise av: Se Astrid S (aldri et TV-program uten!) breakdanse for en hundrings! Se desperate unge mennesker på «skjult kamera»-visning i boligkollektiv! Se hvor mange ungdommer som må til for å skifte en lyspære (svaret er nedslående for voksne som har belaget seg på at det er de oppvoksende slekter som skal fikse alt som er galt her i verden).

I episode to handler det om «utseende». Her går Stavang tilbake på ting hun som «politisk korrekt» influenser har uttalt tidligere. Selvsagt betyr utseendet noe, det er løgn å påstå noe annet.

De to lengre innslagene er ganske artige. I den første har hun invitert tre av sine nærmeste venner, og én nåværende kjæreste, til å svare på spørsmål som har med Stavangs utseende å gjøre. Selvsagt med en løgndetektor til hjelp.

«RØDT ER KJÆRLIGHETENS FARGE»: Maria Stavang og «Tinder-fotograf» Morten Strand i «Voksensmerter». Foto: Dplay / TVNorge

I den andre gir hun «Tinder-fotografen» (et yrke jeg ikke visste, men burde visst, at fantes) Morten Strand tre tusen spenn for å – ganske riktig – ta bilder av henne som skal egne seg på Tinder.

Slik har det seg at Stavang poserer i en panda-drakt med en rykende varm pizza i fanget (Strand mener det er «søtt»). Og slik har det seg at Stavang poserer i bikini og med champagneflaske foran Monolitten i Frognerparken – og det på en vinterdag med snø (Strand mener det er «crazy»).

Hva gjør man ikke for kjærligheten? Kjapp kommentar fra Stavang i forbindelse med det siste scenariet: «Det ser ut som jeg er med i en Staysman-video. Kanskje jeg får meg noen fra bøgda».

Den eneste faktaopplysningen i denne episoden, er at «Frank Løke er schtøgg». Hvilket igjen understreker at «Voksensmerter» ikke handler om matnyttige tips og vink. Den handler om at Maria Stavang har det i kjeften og har noe på TV å gjøre.

Publisert: 20.11.20 kl. 19:00

