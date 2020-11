PÅ TV: Kronprinsesse Märtha (spilt av Sofia Helin) og president Franklin D. Roosevelt (spilt av Kyle MacLachlan) i TV-serien «Atlantic Crossing». Foto: Julie Vrabelova

Forfatter om «Atlantic Crossing»: − NRKs troverdighet står på spill

Kritikken om at NRKs dramaserie «Atlantic Crossing» representerer historieforfalskning var i dag tema for Kringkastingsrådet.

Blant dem som har kritisert NRK for serien, som handler om et nære forholdet mellom kronprinsesse Märtha og USAs president Franklin D. Roosevelt under annen verdenskrig, er forfatter Tor Bomann-Larsen.

Han mener serieskaperne har tuklet med historiske fakta og tatt seg vel store kunstneriske friheter.

Blant annet blir det reagert på at det fremstilles som at kronprinsessen nærmest egenhendig overtalte presidenten til å gå involvere USA i krigen.

– Ført bak lyset

Bomann-Larsen la selv frem sin kritikk Kringkastingsrådets møte i dag. Han omtaler det hele som «fake history».

– Det kunne blitt en fin serie uten at man trengte dikte opp en ny verdenshistorisk skikkelse (kronprinsesse Märtha journ.anm.) Jeg har fått tilbakemeldinger fra historikere, norsk presse og alminnelige borgere som føler seg ført bak lyset, sa forfatteren.

Han er ikke bare kritisk til innholdet i serien, men også hvordan NRK har håndtert promoteringen av den. Blant annet hvordan skuespiller Sofia Helin, som spiller Märtha, har snakket om sin karakter.

– Hun har reist rundt i medier og sagt at serien forteller historien om ting Märtha aldri fikk æren for, sa Bomann-Larsen, som altså mener at hun ikke fikk æren for dette fordi det ikke var tilfellet.

– I mine øyner står NRKs troverdighet på spill. Veien fra «fake history» til «fake news» er svært kort, sa forfatteren.

FORFATTER: Tor Bomann-Larsen. Foto: Nils Bjåland

– Det får da være grenser

Han fikk støtte av rådsmedlem Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Deler Bomann Larsens bekymring angående «fake history» og «fake news». Jeg oppfordrer NRK til nå å ikke gå i skyttergraven. Ta kritikken innover dere. Dette er viktig, sa Selbekk.

Han mener NRK har krysset en grense for hva som er greit av fiksjon i historiske dramaserier.

– Min kritikk går på behandlingen av historiske fakta. Det er greit at man tar seg historiske friheter i fiksjonsdrama, men det får da være grenser, sa Selbekk, som mener grensen overskrides når det ikke lenger handler om detaljer som endres på.

– Her snakker vi om hendelser av verdenshistorisk betydning. Man tillegger kronprinsesse Märtha en rolle som nærmest endret verdenshistoriens gang. Det blir pinlig provinsielt. Märtha var bra hun, men hun var ingen Winston Churchill, slo Selbekk fast.

AVISREDAKTØR: Vebjørn Selbekk. Foto: Helge Mikalsen

Drevland: Viktig debatt

Et annet rådsmedlem, tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland, mener denne debatten er viktig. Hun er særlig glad for historikernes innspill.

– Jeg har ikke lyst å være negativ til at en slik serie sendes, for jeg har frydet meg hvert øyeblikk. Den har gledet meg, men takket være historikernes skarpe blikk og kommentarer, har jeg forstått at den er romantisert og noe annerledes fremstilt enn hva noen opplever som fakta.

EKS-ORDFØRER: Trude Drevland. Foto: Helge Skodvin / VG

På møtet var også NRKs dramasjef Ivar Køhn, serieskaper Alexander Eik og forfatter Linda May Kallestein. De har tidligere sagt seg uenige i kritikken. Det gjentok til Kringkastingsrådets medlemmer:

Køhn minner om at en dramaserie alltid vil være fiksjon selv om man tilstreber å gjøre den historisk korrekt.

– Vi må akseptere at forfatterne endrer på, og fortetter historiske fakta for å få den fiksjonelle historien til å fungere. Vi må også akseptere at det er ulike tolkninger blant historikere, sa Køhn, som også minnet om at NRK til hver episode skriver artikler der de diskuterer hva som er fakta og hva som er fiksjon.

– Frihet til å dikte

Det hadde ådsmedlem, advokat Ove Vanebo merket seg. Han mener likevel dette kunne vært gjort bedre.

– Det kunne vært behov for en noe klarere tydeliggjøring av hva som er fakta og hva som er fiksjon, sa han blant annet.

Alexander Eik mener at de som serieskapere har stor frihet til å dikte.

– Vi forenkler, fortetter, utelater og dikter. Særlig bak lukkede dører hvor ingen vet hva som blir sagt. Vår serie er ikke en dokumentar, men en dramatisering gjennom fiksjon, sa han.

Eik og Kallestein minner om at serien er fortalt gjennom Märthas standpunkt, noe som betyr at mange andre viktige personer og hendelser ikke har fått plass.

De sier ser uenig i at serien portretterer det som at Märtha endret verdenshistorien.

– Hun endret ting rundt forholdet til Norge, sa Eik.

VG-anmelder: Alt er lov

VGs anmelder Morten Ståle Nilsen spådde – korrekt – i sin anmeldelse av serien at den kom til å bli gjenstand for debatt blant historikere, og ba interesserte følge med på debattsidene til Aftenposten.

Nilsen mener serien «tillater seg å fantasere fritt omkring denne historien» (forholdet mellom kronprinsessen og presidenten journ.anm.).

Han skriver videre:

«Men alt er lov i verdenskrig, kjærlighet og TV-drama. «Atlantic Crossing» har selvsagt toet sine hender ved å understreke at den bare er «inspirert av virkelige hendelser»».

NB! Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet er publikums forlengede arm, og viderebringer klager fra publikum til NRK. Diskusjonen om «Atlantic Crossing» tok de imidlertid selv initiativ til etter debatten som har oppstått i kjølvannet av serien.

