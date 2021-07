KJØKKENFESTEN: Simon (Omar Rudberg) og Wilhelm (Edvin Ryding) i slutten av en diskusjon. Foto: NETFLIX

TV-anmeldelse «Young Royals»: Ikke helt konge

Overbevisende nært om ung kjærlighet. Og litt forutsigbart.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Young Royals»

Svensk dramaserie i seks deler

Med Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla, Pernilla August m.fl.

Serieskapere: Lisa Ambjörn, Lars Beckung og Camilla Holter

Premiere på Netflix torsdag 1. juli

Det er ikke lett å være Wilhelm.

Ikke bare er han (Edvin Ryding) en ung og attraktiv svensk prins. Han er også offer for en uheldig sammenstilling av utagerende festing og mobiltelefonkamera. Slik kjendiser i toppligaen ofte er.

For å mikse personlig avstraffelse og offentlig renselse sender hans mor, Sveriges dronning (Pernilla August), sin yngste sønn til Hillerska Internatskole. Eliteskolen for de rikeste og mest blåblodige i hele Sverige. Med noen innslag av dagelever som får være elever av sosialdemokratiske grunner. Simon (tidligere boybandartist Omar Rudberg) og søsteren Sara (Frida Argento) er to av disse. Flinke, men uten gyllen slektstavle.

Førstnevnte fanger prinsens vennskap. Og ikke fordi han skaffer sprit og ritalin.

IT TAKES A KOR TO REMAIN SANE: Det store korslaget Sverige har dyrere kostymer enn den norske versjonen. Foto: NETFLIX

«Young Royals» formidler mer enn over gjennomsnittlig vakkert hvordan det er å være yrende forelsket. Og hvordan verden utenfor nærmest slutter å eksistere. Selv om man samtidig må skjule seg for nettopp verden utenfor.

En god stund handler den ikke så mye om å være konge eller prins. Før den tar grep for å kaste plikt og lojalitet og ansvar tilbake rett inn i handling.

Det er en lettsett serie som belager seg på en god rekke eliteskoleklisjeer om ekle opptaksregler og hemmelige foreninger. Samtidig som den balanser godt inn mot det såpete, i et handlingsforløp som er sånn passe forutsigbart. Samtidig som det formidles passe velspilt og velformulert.

De unge hovedrolleinnehaverne ser ut som om de går på skolen, som de lever i verdenen. De har replikker man for det meste tror på. De bedriver overbevisende egenfomling til Instagram-feeden sin.

GI MEG STOLEN MOR: Pernilla August gjør sin kjente parodi på voksdukke på sengekant. Foto: NETFLIX

De voksne, som man skulle tro kunne dette mye bedre, er langt fra like overbevisende. Pernilla August er alvorstung dronning med usedvanlig lite mimikk. De fleste lærerne og lektorene på skolen er mer karikaturer enn karakterer.

Norge er for øvrig også med: Erica Calmeyer har regissert flere episoder. Karl Erik Brøndbo har filmet en del. Highaskite dukker opp på lydsporet.

Et lydspor som åpner meget lovende med en korversjon av The Ark’s «It takes a fool to remain sane». En tolkning som på flere måter setter standarden for handlingen. Men som tidlig glipper som ledemotiv til fordel for et elektronisk mye tyngre arrangement, og aldri helt tar seg konseptuelt inn igjen. Slik passer det også utviklingen i manus.

Likevel: Mange gode krefter bidrar til at denne blandingen av «Call Me by Your Name» og «Ondskapen» faktisk berører. Den er bare ikke så «Skam: Konge» som den kunne ha blitt.