GOD ELG: Elgen er en av de beste deltakerne i «Maskorama» Foto: NRK

TV-anmeldelse «Maskorama»: Maskekamp

Og nå: Furries-TV for norske kjendiser.

For mindre enn 10 minutter siden

«Maskorama»

Underholdningsprogram på NRK1

Programleder: Silje Nordnes

Med: Jan Thomas, Marion Ravn, Nicolay Ramm og åtte hemmelige, kostymekledde kjendiser.

Sendes direkte lørdager på NRK1

På lørdager framover synger åtte kjendiser live på NRK. Et konsept vi har sett før.

Tvisten denne gangen er at de åtte har fått designet fantastiske, spektakulære og fantasifulle kostymer av selveste Kjell «Baron von Bulldog» Nordstrøm. Og at nesten ingen i studio vet hvem som skjuler seg inni. Det sprøeste sangprogrammet på TV loves det.

les også Silje Nordnes fronter nytt NRK-show med Jan Thomas, Nicolay Ramm og Marion Ravn

Altså litt som Gorgene i «Fragglene», bare at disse kan synge.

Eller kan og kan.

I motsetning til den amerikanske «Masked Singer» som også har adoptert dette konseptet fra sitt originale koreanske opphav, er dette blitt en ren kjendisgjettekonkurranse. Den med færrest stemmer - eller favorittmarkeringer som det heter her - må forlate programmet.

Programmet går smittevernkorrekt uten publikum. Dommerne Jan Thomas, Marion Ravn, Nicolay Ramm har fått egne applausknapper. Ravn tror hun kan høre om noen er profesjonell sanger. Ramm tror hans styrker er idrett. Jan Thomas kan mange navn, men har ikke alltid like lett for å komme på dem. Det tror han spiller til sin fordel.

Deltakerne varierer også. For å si det forsiktig.

GLAD DOM: Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm viser fram ulike stiløvelser i sjangeren «norsk engasjement» Foto: NRK

Elgen synger «Sex Machine» med imponerende sjelfylt rasp og innlevelse. Han har et fotarbeid som ikke undertegnede hadde fått til uten kostyme engang. Fugleskremselet er nesten tre meter høyt, og synger «Jovial» sjarmerende tonedøvt med varierende bevegelser. Enhjørningen gjør Ariana Grandes «7 Rings» i en versjon der det beste man kan si er at hun husker teksten.

Jan Thomas gjetter på at hun er Märtha Louise.

Ravnen har imponerende bevegelige vinger og gjør Eurythmics’ sin «Sweet Dreams» i en langt over godkjent karaoke-versjon. Vikingen har de tørreste vitsene og det lureste smilet. Han gjør Biebers «All around the world» langt over greit og likevel nedpå. Ramm tror det er Cengiz Al, fra «Skal vi danse».

Puddelen er knallrosa, snakker nord-norsk og imponerer med Meghan Trainors «Me Too». Marion Ravn påpeker at det er den beste hundeopptredenen siden Labbetuss.

PUDDELFØRE: Den rosa puddelen og programleder Silje Nordnes. Puddelen fikk honnør for å være den beste hundeopptredenen siden Labbetuss. Foto: NRK

Gaupa har kapteinlue, og hevder å kjenne kongen. Gjør en fryktelig og direkte utmattende versjon av «Spice Up Your Life». Det gullbelagte Trollet velger å avslutte med en balladeversjon av The Darkness sin «I Believe in a Thing Called Love», som tar seg opp til originaltempoet. Hun treffer imponerende høye toner.

Det er bare en person det kan være i følge Jan Thomas, og det er Mona B. Riise.

Silje Nordnes gjør nøktern programledelse uten å stå i veien for hverken deltakere eller dommere. Hun er glad i adjektivet «grasiøs», men holder ellers kontroll på det meste.

Jan Thomas er den beste til å leve seg inn i innslagene, og synes veldig mye er magisk. Ramm prøver også å følge rytmen. Ravn klapper høyt og entusiastisk. Seerne tror Abid Raja, Magnus Karlsen og Marte Stokstad skjuler seg bak maskene.

Dessverre må den som ryker ut framføre innslaget sitt om igjen. Uten maske. Det blir et innslag som leverer solid kleint på taperlåtens tekstlinje om «all you need is positivity». For det er absolutt noe familieunderholdende godis i bunnen av «Maskorama».

Enn så lenge trenger programmet all positiviteten som er mulig å oppdrive.

Publisert: 07.11.20 kl. 22:08