Øyvind «Vinni» Sauvik, Bertine Zetlitz, Sigvart Dagsland, Silya Nymoen, Jan Eggum, Tshawe Baqwa, Christel Alsos og Halvdan Sivertsen er med i første episode av «Hver gang vi møtes: Jubileum». De minnes avdøde Anne Grete Preus.

Følelsesladet gjensyn rundt tom stol i «Hver gang vi møtes»

Når denne gjengen dukker opp på TV fredag, savner de en sentral skikkelse.

Nå går startskuddet for jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes». Åtte fredager frem mot jul skal tidligere deltagere dykke ned i hverandres materiale – før den ordinære «HGVM»-runden får premiere på nyåret.

Totalt 29 artister skal i sving, og i den første sendingen får vi gjensyn med fire av de syv som var med i den aller første runden i 2012, nemlig Halvdan Sivertsen (70), Øyvind «Vinni» Sauvik (44), Bertine Zetlitz (45) og Jan Eggum (68).

GOD TONE: Vinni og Tshawe er gamle kjente, mens Tshawe og Silya skal fungere som vertspar i de første programmene fra gården. Foto: Vegard Breie, TV 2

I tillegg er Silya Nymoen (42) og Tshawe Baqwa (40) med – samt Christel Alsos (35) og Sigvart Dagsland (57). Silya, Tshawe og Christel var begge med i 2018, mens Dagsland deltok i 2015.

En som TV 2 gjerne skulle hatt med, er Anne Grete Preus – som var med i første sesong. Den folkekjære musikerveteranen døde av kreft i fjor sommer – 62 år gammel.

Når de fleste fra debutsesongen nå samlet seg rundt spisebordet på Vestre Kjærnes Gård utenfor Moss, ble det merkbart at én stol sto tom.

Spesielt utfordrende ble det for Vinni som fikk i oppdrag av TV 2 å tolke en av Preus sine låter – en ærefull oppgave han ikke tok lett på.

2012: F.v.: Bertine Zetlitz, Øystein Dolmen, Anne Grete Preus, Halvdan Sivertsen, Elvira Nikolaisen, Øyvind «Vinni» Sauvik og Jan Eggum på pressetreff for «Hver gang vi møtes» for ni år siden. Foto: Trond Solberg, VG

Vinni forteller i episoden at han én måned før innspillingen hadde en klar visjon på hvilken låt han ville velge. Men så begynte tvilen å komme.

– Tre dager før, på natten, fikk jeg et anfall av at dette var feil låt. Så jeg kastet alt og begynte på nytt, betror rappestjernen og legger til at det ble noen stressfylte døgn i innspurten.

Så usikker ble han at han fryktet han måtte ringe TV 2 og si at han ikke klarte å gjennomføre.

– Jeg angret egentlig, for selv om dette var den fineste jobben, var det også den skumleste, sier han til de andre rundt bordet.

Låtvalget landet til slutt på Preus’ populære «Når himmelen faller ned» fra 1998.

– Jeg tror du har skjønt låten, jeg, Vinni, kommenterer Eggum etter fremføringen.

– Jeg er helt sikker på at Anne Grete Preus hadde elsket denne versjonen til Vinni, sier han til kamera senere i sendingen.

SÅRT: Denne tomme stolen på enden av bordet symboliserer det store savnet etter Anne Grete Preus. Foto: TV 2

Sivertsen er også grepet etter Vinnis tolkning:

– Det sto en tom stol der, men hun satt der likevel. Mye heart is full, og det merket vi jo rundt bordet, alle sammen, sier han på TV.

Her er en av Preus sine opptredener i den aller første runden av «Hver gang vi møtes» (artikkelen fortsetter under):

På storskjermen blir det vist klipp fra da Preus var med for ni år siden, der hun snakker om «Besøk», da tolket av Eggum.

– Sangen handler om døden midt i livet. Følsomheten for at livet har en begynnelse og en slutt, er så tydelig, forklarte Preus den gangen.

– Vemodig

Halvdan Sivertsen bekrefter overfor VG at han ble grepet av tilbakeblikket.

– Det var både flott og rart – og svært vemodig – å se Anne Grete Preus på storskjerm og minnes henne. Anne Grete var en fantastisk flott dame, som hele musikknorge savner, sier artistveteranen.

Ifølge programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 ville Anne Grete Preus vært en selvskreven gjest i jubileumssesongen.

– I den første sesongen fikk Vinni og Anne Grete et tett og godt forhold, og hun satte åpenbart pris på hans tolkninger. Derfor var det naturlig at Vinni fikk æren av å velge en av hennes låter når hun nå blir hedret, sier Haldorsen til VG.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Vinni.

Ny tolkning av «Sommerfuggel»

Men det blir også mimret over gladere minner i jubileumspremieren. Det var nettopp i første «HGVM»-runde at Vinni gjorde megasuksess med sin versjon av Sivertsens kjære «Sommerfuggel i vinterland».

VENNER: Halvdan Sivertsen og Vinni ble gode venner sist og er glade for å være tilbake på gården. Foto: Vegard Breie/TV 2

Det var de to artistenes første møte med hverandre. Halvdan hadde aldri tidligere hørt om Vinni, og da han ble presentert kun for navnet, trodde han det var snakk om en dame – noe Vinni ler rått av nå i ettertid.

– Jeg blir glad hver gang jeg møter Halvdan. Halvdan er en av grunnene til at dette programmet har funket så bra, sier Vinni på TV.

– Første dagen var Halvdans dag, og han bare var seg selv – raus og inkluderende. Og han passet på alle. Det satte på en måte standarden.

Halvdan på sin side sier til VG at han trivdes med å være tilbake på gården.

– Det var veldig fint med et gjensyn med Vinni og de andre, og ikke minst å få en ny, rørende versjon av «Sommerfuggelen».

«Sommerfuggel i vinterland» står nemlig på plakaten også denne gangen, men nå er det Christel Alsos som skal bryne seg på oppgaven.

FOTOMONTASJE: TV 2 måtte trikse med «gruppebildet» av jubilantene på Vestre Kjærnes gård. F.v.: Sol Heilo, Christel Alsos, Unni Wilhelmsen, Halvdan Sivertsen, Marion Ravn, Chris Holsten, Frida Ånnevik, Admiral P, Bjarne Brøndbo, Bertine Zetlitz, Kurt Nilsen, Åse Kleveland, Magnus Grønneberg, Øivind «Elg» Elgenes, Morten Abel, Wenche Myhre, Jan Eggum, Tshawe Baqwa, Jonas Fjeld, Pål «OnklP» Tøien, Eva Weel Skram, Odd Nordstoga, Silya Nymoen, Hans Petter Aaserud, Inger Lise Rypdal. Sigvart Dagsland, Henning Kvitnes, Øyvind «Vinni» Sauvik og Elisabeth Andreassen. Foto: Vegard Breie, TV 2 (MONTASJE)

