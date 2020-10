POPVETERAN: Tone Damli, her under MGP på nyåret i år. Foto: Mattis Sandblad, VG

Tone Damli trakk seg fra «Hver gang vi møtes»-jubileet

Opprinnelig skulle 30 artister være med i jubileumsrunden, men bare 29 dukker opp på TV.

Jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes» får premiere 6. november. Åtte fredager frem mot jul skal tidligere deltagere dykke ned i hverandres materiale – før den ordinære «HGVM»-runden får premiere i januar.

VG omtalte tidligere tirsdag det store gruppebildet, der deltagerne av corona-hensyn måtte foreviges hver for seg – for så å monteres sammen.

Men det er bare 29 artister på bildet.

Da TV 2 kunngjorde jubileumsplanene 20. august, like før innspillingsstart, meldte kanalen at det skulle være 30 artister.

Men Tone Damli trakk seg i siste liten.

Manager David Eriksen (53) forteller til VG at Tone, som var med i programserien i 2018, visste at hun var gravid da hun sa ja til å være med. Hun hadde likevel håpet at hun kunne kombinere svangerskap med TV-innspilling.

– Vi visste selvfølgelig da vi var i dialog med TV 2 at dette kunne krasje med Tones form under svangerskapet. Da innspillingen nærmet seg, følte hun at formen var varierende. Vi konkluderte med at det ville være en stor risk å sende henne inn der, sier Eriksen.

– Derfor endte det med at Tone med bare dagers forvarsel måtte hoppe av, legger han til.

JUBILANTER: F.v.: Sol Heilo, Christel Alsos, Unni Wilhelmsen, Halvdan Sivertsen, Marion Ravn, Chris Holsten, Frida Ånnevik, Admiral P, Bjarne Brøndbo, Bertine Zetlitz, Kurt Nilsen, Åse Kleveland, Magnus Grønneberg, Øivind «Elg» Elgenes, Morten Abel, Wenche Myhre, Jan Eggum, Tshawe Baqwa, Jonas Fjeld, Pål «OnklP» Tøien, Eva Weel Skram, Odd Nordstoga, Silya Nymoen, Hans Petter Aaserud, Inger Lise Rypdal. Sigvart Dagsland, Henning Kvitnes, Øyvind «Vinni» Sauvik og Elisabeth Andreassen. Foto: Vegard Breie/TV 2/FOTOMONTASJE fotomontasje

Eriksen, som har vært Tones manager helt siden hun slo gjennom i tenårene, forteller at Tone syntes det var trist å måtte trekke seg.

– Hun hadde veldig lyst til å være med, så det var kjedelig for henne. Men nå gleder hun seg til å sitte hjemme i egen stue og se gjengen på TV, sier Eriksen.

TV 2– Fikk inn erstatter

Programredaktør Kathrine Haldorsen sier til VG at Tones avhopp ikke fikk noen praktiske konsekvenser for programmet. Kanalen uttaler seg imidlertid litt kryptisk om det endelige tallet.

– At noe slikt kunne skje hadde vi selvsagt tatt høyde for, og det var enkelt å hente inn en ny artist. Selv om vi syntes det var synd at Tone ikke fikk dette med seg, sier Haldorsen.

– Dere sier dere hentet inn en ny artist, men det er fortsatt bare 29 deltagere på bildet?

– Vi planla i utgangspunktet for 30 artister i jubileumssesongen, men endte med 29 av ulike årsaker. Det ligger ingen dramatikk bak dette, og vi er veldig glad for hver eneste artist som er med, sier Haldorsen.

– Hvilken artist steppet inn for Tone?

– Det ønsker vi ikke å opplyse om, svarer programredaktøren.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Tone.

Fikk sønn

Tone og samboer Markus Foss (38) ble foreldre til en gutt 11. oktober. Sønnen har fått navnet Marlon. Paret har fra før datteren Billie på seks år.

Popsangeren har gjennom svangerskapet innrømmet for sine mange følgere på Instagram at noen dager har vært i tyngste laget.

