Dorthe Skappel: − Jeg trodde jeg var dødssyk

Dorthe Skappel (58) feirer 25 år på TV med å invitere seerne inn i det aller mest intime.

«God Kveld Norge»-programlederen er kjent for å by på seg selv. Da hun ble operert for gallestein i januar i fjor, delte hun bilder fra sykesengen og bandasjert mage.

Nå tar hun det enda lenger. I miniserien «Dorthe Skappel 25 år på skjermen», får TV-seerne være med inn på Dorthes eget soverom, på sykehuset og videre inn i narkosen – samt oppvåkningen etterpå.

– Jeg er usikker på om jeg ville gjort det samme igjen, men det var jo morsomt også, sier en leende Dorthe til VG.

PÅ SYKEHUSET: Dorthe Skappel ble operert i januar i fjor. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Programlederen viser blant annet galleblæren og alle steinene som legen skraper ut.

– Dette var for å gi folk en liten kikk på alt annet som foregår i livet. Siden det er blitt så populært å by på seg selv, så tenkte jeg at jeg får gjøre det samme.

Dorthe innrømmer likevel at det var en rar opplevelse.

– I utgangspunktet er jeg ganske privat, men det føltes ikke skummelt da vi filmet. Jeg jobber med disse folkene hver dag, så jeg var trygg.

Men Dorthe sier hun fikk sjokk da hun så de ferdige episodene.

TV-DIVA: Dorthe Skappel, her hjemme i sin egen stue under et intervju med VG i 2019. Foto: Line Møller, VG

– Jeg tenkte, herremin er det sånn jeg ser ut? Som et vrak? Men det er sånn vi alle er i en sånn setting. I forkant av dette så hadde jeg hatt så mye vondt at det var usikkert om jeg kunne reise og gjennomføre intervjuer.

TV-seerne får se når Dorthe ligger hjemme sengen og vrir seg i smerter.

– Akkurat dette var det litt rart å filme. Det var helt ubeskrivelig vondt, disse akutte anfallene. Jeg trodde jeg var dødssyk, forteller hun.

GALLEBLÆREN: Legen skraper ut gallesteinene. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

«God Kveld Norge»-dronningen grublet over hvorvidt det ville bli komplikasjoner etter operasjonen.

– Galleblæren har jo en funksjon, så jeg uroet meg for hva som kunne skje. Men jeg fikk en forsikring fra legen om at jeg kunne leve helt fint uten galleblæren.

I dag er hun helt fin – uten noen plager, og hun takker helsevesenet for hjelpen hun fikk.

– Hva med det glasset med gallesteiner, som du rister på i episoden? Hvor er det nå?

– Det har jeg kvittet meg med. Jeg hadde steinene en stund, men kom frem til at det får være grenser for hvor mye grus man skal ha liggende. Så spennende var det ikke, sier hun og ler.

TV-TRIO: Marte Bratberg, Dorthe Skappel og Niklas Baarli. Foto: Espen Solli, TV 2

Dorthe hadde blandede følelser da hun i fjor fikk beskjed om at «God Kveld Norge» skulle fornyes – og at hun skulle dele jobben med Marte Bratberg (31) og Niklas Baarli (31).

– Det å ta imot to nye programledere og omfavne dem med åpne armer, det har ikke bare vært lett. Det er tøft å gi fra seg plassen, eller dele plassen, som jeg i første omgang gjør, sier hun på TV.

Dorthe utdyper overfor VG:

– I utgangspunktet tenkte jeg at der forsvant levebrødet mitt. Det var det aller første jeg tenkte.

Hun følte at hun hadde to valg – enten å bli med på fortsettelsen eller å takke for seg. Derfor gikk hun noen runder med seg selv. At det ville bli en forandring, var uansett noe hun hadde forberedt seg på i seks år.

– Alt tar slutt en eller annen gang, så at jeg fremdeles er der, er et under, sier hun på TV.

Overfor VG forsikrer Dorthe at hun i dag har det bedre enn noensinne.

– Det var et riktig grep å gjøre som de gjorde. Vi er alle utskiftbare, og jeg har ennå til gode å se at en endring blir til det verre. Men ja, jeg synes fortsatt det er litt snålt. Hva gjør disse to småtuttene i «God Kveld Norge», liksom? spør hun spøkefullt.

– Etter alle disse årene på TV, hva er det som gjenstår å gjøre som du ikke allerede har vært med på?

– Ingenting. Jeg føler jeg har gjort alt, og er stolt og glad for det.

MOR OG DATTER: Marthe Skappel var med mamma Dorthe til sykehuset under operasjonen. Her avbildet sammen i 2010. Foto: Bjørn Erik Larsen / Scanpix

