Slik løser de «Stjernekamp»-floken

Når artistene skal i ilden lørdag, er det med én deltager for mye i henhold til sendeskjema.

Det er resultatet av de tekniske problemene lørdag, som medførte at Sandra Lyng (33) ikke røk ut likevel, men ble hentet inn igjen først å ha fått beskjed om at hun var ute.

Finalen i «Stjernekamp, hvor kun to deltagere står igjen for å kjempe om den gjeve seieren, arrangeres ikke før 31. oktober. Med én deltager ekstra i staben nå, er det altså ikke nok uker til at det kun kan sendes én person hjem hver uke.

Utsetter dobbel-exit

Dette løser NRK ved å sende to deltagere hjem i én sending, men det skjer ikke førstkommende lørdag. NRK og produksjonsselskapet Monster har bestemt at det blir vanlig avstemning når alle om fire dager skal konkurrere i opera.

– Opera er krevende nok i seg selv og langt unna det de fleste av artistene vanligvis driver med. Vi har derfor bestemt at vi ikke skal tilføre en ekstra påkjenning ved at to artister må forlate konkurransen denne gangen, sier NRKs prosjektredaktør Mirja Minjares.

Uken etter, derimot, i det femte programmet og midtveis i sesongen, må to artister forlate «Stjernekamp. Da er temaet «Norsk på norsk».

Lørdag skjerpes stemmerutinene for å sikre at det ikke oppstår teknisk krøll igjen.

Link Mobility, selskapet som leverer SMS-avstemningen til NRK, informerte statskanalen etter sending i forrige uke om at de hadde hatt en forsinkelse i sine systemer som førte til usikkerhet rundt stemmeresultatet. Dermed måtte NRK ut med kontrabeskjed – Sandra var likevel ikke ute.

Sandra etter turbulensen: – Jeg var kvalm og nervøs

Hva resultatet endte på når alle stemmene omsider var registrert, nekter NRK å opplyse om fordi de vil at deltagerne skal gå inn i den nye runden med «like god følelse».

ALLE: Høstens deltagere på pressetreffet før premieren. F.v.: Anita Hegerland, Emil Solli-Tangen, Hege Øversveen, Knut Marius Djupvik, Sandra Lyng, Alex Rosén, Ingeborg Walther, Odd Einar, Myra, Vegard Bjørsmo. Foto: NRK

Etter tre uker med «Stjernekamp» er det altså så langt bare én som er sendt hjem. Etter at ingen røk ut i første sending, måtte Anita Hegerland (59) se seg slått i uke to.

Etter å ha blitt hentet inn igjen lørdag, uttalte Sandra til VG at opera det er noe hun har litt blandede følelser for.

– Det eneste som var positivt med å tro at jeg røk ut, var å slippe å synge opera, men jeg elsker å ta en utfordring så nå er jeg selvfølgelig klar for det også.

Publisert: 15.09.20 kl. 15:15

