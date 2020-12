DEBUTERER: Phoebe Dynevor som Daphne Bridgerton i serien ved samme navn. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Roser «intimitetskoordinator» på sexscenene

«Bridgerton»-skuespiller Phoebe Dynevor (25) forteller at de hadde en egen koordinator for å tilrettelegge for de mange og hete sexscenene i den ferske TV-serien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Første juledag kom kostymedramaet «Familien Bridgerton» på Netflix og den liger i skrivende stund på «Topp 10». Serien er den første vi får se fra «Grey’s Anatomy»-skaper Shonda Rhimes’ avtale med strømmegiganten.

Handlingen er lagt til London-sosieteten i 1813 der det er om å gjøre for overklassens unge kvinner å finne en passende, og passende rik, mann.

VGs anmelder trillet 5-er på terningen og påpekte at serien er «for deg som synes folk er for mye påkledd i kostymedramaer».

UMAKE ELLER MAKE? Regé-Jean Page som Simon Basset og hoebe Dynevor som Daphne Bridgerton. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

I et intervju med magasinet Grazia forteller Dynevor, som spiller hovedrollen som Daphne Bridgerton, at hun og motspiller Regé-Jean Page fikk hjelp av en «intimitetskoordinator» til å gjennomføre sexscenene.

– Min aller første sexscene var i episode seks (...) Det var topp, for det føltes så trygt og morsomt: Den var koreografert som et stunt, eller en dans. Det er utrolig å tenke på at det ikke er tatt i bruk tidligere. Jeg har spilt inn sexscener før som jeg ikke kan tro jeg gjorde: Det var bare fem eller seks år siden, men det hadde ikke blitt tillatt nå, sier skuespilleren til magasinet.

les også TV-anmeldelse «Bridgerton»: Femti nyanser av kongeblått

VGs anmelder beskrev serien som «i skjæringspunktet mellom «Gossip Girl», «Downton Abbey» og Jane Austen» og bemerket at den er befolket av seksuelt utagerende mennesker som noen sikkert vil kalle «i overkant uanstendig».

– Jeg elsker historien om hvordan hun blir voksen og får sin seksuelle oppvåkning, sier Dynevor om rollefiguren til Grazia.

Serien er basert på romanen «The Duke and I» fra 2000 av Julia Quinn.