VIL HA FLERE USYMPATISKE KVINNER: Ine Marie Wilmann (36) som spiller Celine i «Exit» savner flere usympatiske kvinner i fiksjonen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

«Exit»-stjernen: − Føler mye ømhet for Celine

Hun blir dumpet på den mest brutale måten i «Exit» – og kjemper en desperat kamp for at barna hennes ikke skal ende opp som «Cubus-barn». – Celine er så lett å mislike

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier Ine Marie Wilmann (36) som spiller kona til William i den populære TV-serien til VG.

– Jeg er veldig glad i Celine, jeg føler mye ømhet for henne, sier Wilmann.

Mange vil huske henne som Sonja Henie i filmen «Sonja». I likhet med «Exit» var hun også i den filmen gift med Pål Sverre Hagen som spilte Henies ektemann, Niels Onstad.

FINANSFRUENE TAR HEVN: Celine (Ine Marie Wilmann), Hermine (Agnes Kittelsen) og Tomine (Sonja Wanda) dukker overraskende opp på kostymeballet i «Exit». Foto: Fremantle/NRK

– Det er definitivt Wilmanns film dette. Hun er med i så godt som hver eneste scene, og fungerer utmerket i både gode og onde dager, skrev VGs anmelder og ga filmen terningkast fire.

– Jeg har en hjertesak – og det er at publikum må bli mer utsatt for usympatiske kvinner i fiksjonen. Kvinner skal alltid være så relaterbare, vi skal alltid kjenne oss igjen i dem. De skal være varme og gode og vi skal like dem. Det var så mange som mislikte min karakter i serien. Ja, Celine er lett å mislike, sier Ine Wilmann.

Nettopp det gjør at hun tar Celine i forsvar. Hun trives med rollen og understreker at det er grunner til at hun er blitt som hun er.

SONJA HENIE: Ine Ine Marie Wilmann spilte tittelrollen i filmen «Sonja» som hadde premiere i 2018. – Hun er med i så godt som hver eneste scene, og fungerer utmerket i både gode og onde dager, skrev VGs anmelder. Foto: ADI MARINECI

– Men jeg lar meg likevel overraske over at det kommer så mange kommentarer som går på at hun er så ille, at hun er så jævlig. Mennene i serien kjøper mennesker, er kriminelle, ser aldri barna sine, er rett og slett forferdelige mennesker. Men det er fortsatt folk som mener at Celine er verre. Det mener jeg viser litt om hvordan vi tåler at en mann kan være en halvgal psykopat i en serie som dette. Men når er en kvinne er det, mener mange at det er så fælt, sier Wilmann.

Hun har ikke møtt eller snakket med noen av virkelighetens finansfruer, noen som kanskje har vært i Celines situasjonen.

EXIT-CELINE: – Hun er ødelagt av dette livet. Selv når hun er på sitt laveste, er hun fortvilet over at barna hennes skal bli Cubus-barn, sier Ine Marie Wilmann om sin rollefigur. Foto: Fremantle/NRK

– Men jeg har «støvsuget» alle historier jeg er kommet over. Serieforfatter Øystein Karlsen har bygget min karakter i sesong to på samtaler han har hatt med kvinner som kjenner miljøet. I denne sesongen blir vi bedre kjent med Celine. Hun mister skjoldet sitt, hele identiteten sin. Men jeg har samtidig vært opptatt av at seerne ikke skal føle med henne. Det er en grunn til at hun er blitt slik, hun er ødelagt av dette livet. Selv når hun er på sitt laveste, er hun fortvilet over at barna hennes skal bli Cubus-barn, fortsetter Ine Wilmann.

I 2015 ble hun tildelt Amanda-prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i filmen «De nærmeste». En film hvor også hennes «Exit»-kollega, svenske Simon J. Berger, hadde en rolle.

I likhet med mange av de andre som er involvert i «Exit»-prosjektet håper hun også på at det blir en sesong tre.

– Jeg tror det i så fall kan bli en spennende reise videre med Celine og William. Vi håper på en gjenforening. De to er truende til å ligge sammen i raseri og bitterhet, Deretter kjøre på og gå på fester som om ingenting er skjedd, sier Ine Willmann.