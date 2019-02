FØLGER OPP SUKSESSEN: Ane Dahl Torp og John Carew innfrir forventningene med sesong to av «Heimebane». Foto: Motlys/NRK

643.000 fikk med seg første episode av «Heimebane»: - Nydelige tall

Sesong to av NRK-serien «Heimebane» innfrir alle forventninger - og vel så det: 496.000 så sesong-premieren da den ble sendt lineært søndag kveld. I tillegg har 147.000 sett første episode på NRK TV.

– Nydelige tall, sier TV-ekspert Marianne Massaiu.

Søndag kveld var den kritikerroste NRK -serien «Heimebane» med en ny sesong på NRK - og i tidsrommet frem til klokken 03.00 natt til mandag hadde til sammen 643.000 seere fått med seg den første episoden.

««Heimebane» er fremdeles norsk TV-drama av sjeldent godt, og helt ualminnelig velspilt, kaliber».

Slik konkluderte vår anmelder Morten Ståle Nilsen etter å ha hele sesong to - og ga serien terningkast fem i sin anmeldelse.

En av de nye skuespillerne som vi møter i den nye sesongen av «Heimebane» er Nivethan Senthurvasan. Han kan du bli bedre kjent med i dette VGTV-innslaget:

– Vi er glade og veldig fornøyde. Det er ingen selvfølge at sesong to starter høyere enn første sesong, sier dramasjef i NRK, Ivar Køhn i en kommentar om tallene til VG.

I fjor ble det sendt to episoder av «Heimebane» på premièredagen som var 4. mars. Da var det henholdsvis 448.000 som så episode én og 458.000 som så episode to.

– Tallene for sesong to er nydelige tall for NRK, svært gode. De viser at mange har hatt store forventninger til den nye sesongen av «Heimebane», sier TV-sjef i Mediacom Marianne Massaiu, til VG.

Ivar Køhn forteller at sesong to av «Heimebane» har hatt et totalbudsjett på 76 millioner kroner.

STJERNENE PÅ «HEIMEBANE»: Foran f.v. Marian Saastad Ottesen, Ane Dahl Torp, Axel Bøyum, Emma Bones og Bendik Mauseth. Bak f.v. Ole Christoffer Ertvaag, Morten Svartveit, John Carew og Ståle Remøy Pettersen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

– Det er mye penger, men ingen blodpris. Konkurransen er blitt enormt skjerpet på dette området og når det er så mange som ser denne serien, føler jeg at vi får valuta for pengene, sier Køhn.