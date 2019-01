Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

TV-anmeldelse «Satiriks på ekte»: Variabel virkelighetshacking

Norge har nesten fått sitt «Daily Show». Bare synd at første forsøk ikke er morsommere.

«Satiriks på ekte»

Norsk underholdningsprogram i 12 deler

Med: Markus Gaupås Johansen, Sturle Vik Pedersen, Tonje Holm Sandnes, Thomas Teige, Yousef Haddauoi m.fl.

NRK1 fredager kl. 00.15, premiere i natt

3

Sjelden har vel et samfunnsaktuelt humorprogram fått en bedre forhåndsreklame enn det «Satiriks på ekte» har hatt denne uken.

Å lage rabalder både på TV2, Dagsnytt 18 og VGTV i løpet av tre påfølgende dager er imponerende nyhetshacking i seg selv. For første gang siden Bård Tufte Johansens kyllingmann har satire klart å sette en slags agenda. Hva slags agenda har vi derimot ikke fått innblikk i før nå.

Etter første episode av «Satiriks på ekte» er det åpenbart at programmet har gode tilløp, men sliter med finmotorikken.

Hele NRKs elleve personer store satireredaksjon har jobbet på spreng for å levere på den ekstremt vanskelige sjangeren aktuell satire. Programmet er fullt av gode idéer og morsomme innfall. Men ikke alle er like godt gjennomført. Noe heller mer mot det hysterisk absurde, enn mot det smarte.

Dessuten sliter programmet litt under vekten av to programledere: Marius Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen er lovende som en blanding av John Olivier og Jon Stewart , men knoter med dynamikken seg imellom.

Her kobles «Vil du bli millionær» med Kjell-Ingolf Ropstad s svar på Fredrik Solvangs pridespørsmål. Det kommer fram at det merkelige vaksinespørsmålet på Klassekampens elitedebatt i forrige uke selvsagt var et realt hack.

Og man får håpløse svar på hysterisk gode spørsmål på løperen til Vixen Influencer Awards. Man får se hvor servile og ordentlige nordmenn er – bare man blir fortalt ting av folk med gule vester. Det bredt omtalte Dag Inge Ulstein-stuntet nevnes egentlig bare i forbifarten. Var det ikke mer?

Et innslag om journalister som opererer i mikrofonklynge er for langt, og ender opp med en høflig leende Morten Sandøy fra Nyhetskanalen. Et slags faktaprogram om renten er for langdrygt, men skal ha kudos for å være innspilt i dag. Et ulveintervju med Sandra Borch er bare rart.

Forklaringen på det mye omtalte Dagsnytt 18-utbruddet er derimot mye snålere enn man skulle tro, og har en teknisk finish som er imponerende. Spesielt med tanke på tidsrommet fra innnspilling til publisering. Er resultatet like morsomt som man skulle forvente?

Egentlig ikke. Faktisk var Yousef Handaou nesten morsommere uten forklaringen. Her blir oppstusset et antiklimaks, i et ellers lovende - men ujevnt humorprogram fra selveste virkeligheten.

Enn så lenge er fremdeles «Satiriks på ekte» sin største prestasjon at vi fikk se at Dagsnytt 18s rolige programleder Espen Aas faktisk kunne miste besinnelsen. Det er ikke verst bare det.