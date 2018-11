KORTFILM: 2015-filmen «SÁMI BOJA» ble spilt inn på Finnmarksvidda. Nå kommer det mer. F.v. ser vi fotograf Ken Are Bongo, regissør Elle Sofe Henriksen og lydmann Kim Erling Methi Johansen. Foto: Kenneth Hætta/ISFI

Neste store dramaserie på NRK blir samisk

TV 2018-11-21T06:39:05Z

NRK ber dem som ønsker å skrive forslag til serien, om å melde seg.

Publisert: 21.11.18 07:39

Under Tromsø Internasjonal Filmfestival i januar neste år, vil NRK i samarbeid med Internasjonalt Samisk Filminstitutt, ISFI, holde to workshoper – en for dem som ønsker å skrive forslag til serier, og en for produksjonsselskaper som ønsker å produsere drama. Nå inviterer de idéskapere til å melde seg på.

– Vi ser etter de beste ideene og konseptene som kan ha potensial til å utvikles til en bred og briljant dramaserie, sier NRKs dramasjef Ivar Køhn i en pressemelding onsdag morgen.

Men TV-seerne må vente en god stund før de kan benke seg foran skjermene å se samisk drama. Første steg på veien er å utvikle minst fire prosjekter i løpet av 2019. Deretter skal det velges ett som skal ende opp i dramaserie i 2022 eller 2023.

Marianne Furevold-Boland i NRK Drama vil være eksekutiv produsent og få ansvar for utvikling og gjennomføring.

Direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, er henrykt over de nye planene.

– Jeg er så stolt over at den neste store dramasatsingen fra NRK skal være samisk. Vi vet at en god film eller dramaserie kan sette dype spor og ikke minst vekke samfunnsdebatt og engasjement. NRKs dramasatsinger har med tydelighet vist det. Bare se på «Skam» og «Heimebane», sier Solbakk i kunngjøringen.

NRK opplyser om at målet er å skape en bred dramaserie som tar utgangspunkt i dagens samiske samfunn, og som når hele statskanalens publikum.

Husker «Ante»

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener det er på høy tid med mer samisk drama.

– Jeg var ni år da TV-serien om samegutten Ante gikk på NRK i 1975. Det var bare seks korte episoder, men historien om den jevngamle Ante gjorde uutslettelig inntrykk på meg. Serien ble senere solgt til 23 land. Det er fryktelig lenge siden 1975. Derfor er det på høy tid å gi publikum i Norge et nytt samisk TV-drama i verdensklasse, sier kringkastingssjefen i pressemeldingen.

NRK Sápmi, NRK Drama og ISFI samarbeider om prosjektet, som skal fremme samiske dramaprosjekter, og dermed også styrke det samiske film- og TV-miljøet på lengre sikt.

Samarbeidspartnerne ønsker at samiske filmskapere har nøkkelfunksjoner i produksjonen når den settes i gang.

– NRK åpner for en unik mulighet til å få produsert samisk drama av høy kvalitet. Vi ser frem til å jobbe med å finne de beste ideene, sier direktør i Internasjonalt Samisk Filminstitutt, Anne Lajla Utsi, i kunngjøringen, der det også varsles at det vil bli iverksatt flere dramaprosjekter rettet mot barn og unge i årene som kommer.