«Farmen»-Lene fikk homofiendtlig brev i posten: – Jeg ble ganske sjokkert

Lene Sleperud trodde hun hadde fått et hyggelig julekort, men innholdet i brevet var langt mer graverende enn hva hun hadde regnet med. – Alvorlig, fastslår hun.

«Farmen» går denne uka inn i sin siste uke, og kjæresteparet Lene Sleperud (29) og Tonje Frøystad Garvik (29) er begge klare for den avgjørende finaleuka.

Lene og Tonje har siden dag én vært klare på at hovedmotivasjonen for «Farmen»-deltagelsen er å bidra til en normalisering av homofili i det norske samfunnet. Brevet Lene nylig fikk tilsendt tyder på et behov for akkurat det.

– Jeg gikk for å hente posten, og ser det jeg trodde skulle være et julekort eller noe. Jeg ble ganske sjokkert da jeg så hva det var, sier hun til VG.

«Du, lesbiske Lene, vi aksepterer din legning og dine spesielle lesbiske lyster sammen med din såkalte jentekjæreste Tonje» , er innledningen på brevet, som fortsetter slik:

«Vi, som mødre vil eller kan derimot IKKE akseptere denne massive lesbe/homo-propagandaen som dere bedriver, som gjør våre barn syke».

I brevet, som du kan lese i sin helhet under, står det også at «Slik psykisk belastning på våre barn er et alvorlig overgrep og er totalt uakseptabelt. Faktisk kan det også være straffbart».

29-åringen la raskt ut brevet på sine Facebook- og Instagram-sider for å vise verden at slike fiendtlige holdninger fremdeles eksisterer.

– Dette må man selvsagt regne med, men jeg la ut brevet på Facebook for at andre skulle se det. Her er vi tilbake til hovedgrunnen for at vi valgte å delta i «Farmen». For å kjempe for det vi står for, og kjempe mot holdninger som dette, forteller Lene, som ikke lar seg påvirke, til VG.

– Men jeg synes det er veldig spesielt. Jeg er overrasket over at noen vil betale 35 kroner i porto for å sende slikt. Det viser at de er motiverte. Da blir jeg enda mer giret til å kjempe imot det. Det er ikke greit. Man skal være den man ønsker å være og stolt av den man er. Uansett om du er forelsket i en av samme kjønn eller ikke.

«Farmen»-deltageren mener at brevet ser ut til å være skrevet før det i det hele tatt ble lov for samme kjønn å innlede kjæresteforhold.

– Det er synd at slike holdninger fortsatt eksisterer. Det handler om at folk mangler kunnskap, derfor er det fint at vi kan stå fram som et godt eksempel. Ekte kjærlighet er ingen sykdom. Derfor er dette alvorlig.

– Det er viktig å understreke at mange tenker at homofili er normalisert her i landet. Dette er et godt eksempel på at slike holdninger fortsatt eksisterer.

Gjennom deltagelsen i «Farmen» har Lene og Tonje heldigvis også fått mange positive tilbakemeldinger fra seerne. Noen mener også at de har hjulpet andre homofile til å stå frem.

– Vi får meldinger fra begge kjønn og folk i alle aldre som sier at de har følt seg alene og har vurdert å ta livet sitt og generelt folk som har følt seg alene, og som sier vi har gitt dem nytt mot. Mange ser «Farmen» med foreldrene og har fått mot til å komme ut. Fordi de nå føler at de ikke er alene, sier hun.

– Tror du dette brevet kan ha vært en dårlig spøk?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi får jo daglig meldinger av homofile som er «stengt ute» av familien sin eller har utfordringer med familien etter at de har kommet ut. Eller at de ikke tør å komme ut. Jeg føler vi har gitt dem motet til å begynne å tenke tanken. Når det er sagt tror jeg at Norge har kommet veldig langt, og at største parten av landet aksepterer og støtter homofili, sier Lene Sleperud til VG.