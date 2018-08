ETERISK: Sorcha Groundsell som June i «The Innocents». Foto: Courtesy Netflix

TV-anmeldelse «The Innocents»: Ulmende «norsk» uhygge på Netflix

Spenningen bygges langsomt og lagvis i Netflix-serien som blander elektrisk tenåringsforelskelse med det overnaturlige – og interessante norske innslag.

«The Innocents»

Sci-fi-serie i 8 episoder

På Netflix 24. august

Med: Guy Pearce, Sorcha Groundsell, Percelle Ascott, Trond Fausa, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Ingunn Beate Øyen, Lise Risom Olsen

Regi: Farren Blackburn, Jamie Donoughue

Det er ingen plottblotter å fortelle at «The Innocents» handler om 16-årige June som er hamløper – hun kan anta skikkelsen til ulike folk hun møter.

Da vi møter henne, nærmer June seg 16-årsdagen og faren forbereder henne på at de skal kutte båndene til lokalsamfunnet og reise bort for godt – angivelig for hennes eget beste. Hun skriver kjærlighetsbrev til Harry i smug og de planlegger å stikke av sammen. June vil rømme fra den ukjente skjebnen, og Harry vil unnslippe byrden med hovedansvaret for sin syke far.

Parallelt med tenåringenes historie i Storbritannia, følger vi i Norge det som fremstår som en sekt - Sanctum, der Guy Pearce spiller professoren Halvorson som styrer en gruppe som muligens også er hamløpere. Mellom fjell og daler utføres det eksperimenter vi ikke helt vet hva vi skal tro om.

Med i miksen har vi Trond Fausa Aurvåg som Alf – en fyr som følger etter June, og islandske Jóhannes Haukur Jóhannesson som Steinar – en truende skikkelse med bånd til professoren.

June vet ikke at hun kan skifte skikkelse. Det kommer som julekvelden på kjerringa (og kjæresten) midt i deres romantiske flukt. Sorcha Groundsells eteriske traktering av rollen minner om Eilie Harboes naturkraft-kanalisering i «Thelma» .

I stemning og estetikk kan «The Innocents» ligne på dystre, danske «Heartless» – også en sanselig ungdomsserie som blander tenåringers drifter med overnaturlig elementer.

Spenningen ligger ikke så mye i handlingen – selv om det serveres et assortert utvalg jakt– og overfalls-scener – som i bildene, lyset, landskapet, lydbildet og det sprakende samspillet mellom Groundsell og Percelle Ascott som spiller Harry.

Serien slanger seg frem mens bit for bit skaller av som skjell fra et skinn. Det går ikke raskt – «The Innocents» vil oppleves som treg for noen.

Men for andre vil dens ulmende uhygge og magiske metamorfose-mysterium passe som hånd i hamske.

Anmeldelsen er basert på fire episoder.