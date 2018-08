TV-STJERNE: Josh Radnor på en NBC-fest i mars i år. Foto: ANGELA WEISS / AFP

«How I Met Your Mother»-stjerne ilagt besøksforbud

Josh Radnor (44), best kjent fra hovedrollen i «How I Met Your Mother», ligger i saftig nabokrangel.

Publisert: 27.08.18 10:18

Feiden strekker seg flere år tilbake, og nå koker det skikkelig. Radnor hadde opprinnelig en avtale med naboene i Los Angeles om å få bygge ut en stor platting i bakhagen med forutsetning av at det var satt opp en murvegg og en sti mellom plattingen og naboeiendommen. Og det ble gjort.

I 2016 skal Radnor ha revet murveggen og utvidet plattingen, noe som året etter endte i heftig oppgjør og søksmål fra naboene. Plan- og bygningsetaten skal ha gitt naboene medhold i at byggverket skulle rives, mens Radnor gikk rettens vei med krav om å stoppe naboene fra å ødelegge uteplassen hans.

Siden da har situasjonen tilspisset seg, og nå har naboene fått rettens medhold i å ilegge Radnor midlertidig besøksforbud. Forbudet går i praksis ut på at Radnor ikke har lov til å komme nærmere naboeiendommene enn syv meter, skriver nyhetsbyrået WENN .

Årsaken til det plutselige besøksforbudet er at skuespilleren og vennene hans – ifølge naboene – skal ha ropt og trakassert de andre beboerne og ansatte som jobber for dem. TMZ skriver at naboene også mener det er til sjenanse for omgivelsene at TV-stjernen ofte er i bar overkropp når han er utendørs.

Det rettslige forbudet går i tillegg ut på at Radnor ikke kan snakke til naboene. 44-åringen er singel, men har venner boende hos seg.

Skuespilleren har ikke kommentert krangelen overfor mediene.

Radnor spilte rollen som Ted Mosby i kritikerroste og prisbelønte «How I met Your Mother» fra 2005–2014. Han har siden figurert i seriene «Mercy Street» og «Rise», og i sommer hadde han premiere på filmkomedien «Social Animals».

