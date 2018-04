DA OG NÅ: Daniel Owen var bare 11 år da han fikk selfie med Chris Medina i Oslo. I dag har han vokst idolet over hodet. Foto: PRIVAT og UNN GRETHE BERGE

Daniel Owen fikk drømmemøte med Chris Medina i 2011: I kveld konkurrerer de på TV

Publisert: 21.04.18 13:33

Daniel Owen (18) husker godt det korte møtet med forbildet Chris Medina i 2011. Nå er de rivaler i «Århundrets stemme».

Fire uker etter at han selv hadde vunnet «Norske Talenter» , fikk unge Owen møte sitt store idol Chris Medina på VG-lista-showet på Rådhusplassen, hvor de begge opptrådte.

– Jeg husker hvor starstruck jeg var da jeg møtte alle artistene bak scenen, og særlig Chris, som kom fra utlandet. Det var en utrolig gøy opplevelse. Men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få bruk for det gamle bildet på denne måten som nå, sier en fornøyd Owen til VG.

– Egentlig er det ganske sinnssykt å tenke tilbake på det møtet i 2011, sier 18-åringen, som hyller sin 16 år eldre TV-rival:

– Chris er en utrolig flott person, og som artist har han en mektig og kraftfull stemme som jeg mener veldig få kan skilte med. Han er dyktig og jobber hardt, noe som gir meg motivasjon.

Husker ikke

Medina poserte med en haug av beundrere den Oslo-kvelden for syv år siden .– etter å ha opptrådt foran 100.000 tilskuere . En haug med autografer og selfier har det også blitt i årene etterpå for artisten – som nå har bosatt seg i Norge med samboer og parets baby . Medina husker ikke lille Daniel fra den gangen.

– Men det veldig gøy å se bildet og tenke på at i dag øver han og jeg i samme rom. Nå er det han som er høyere enn meg, sier en smilende Medina.

Amerikaneren roser sin unge konkurrent.

– En artist må ha evnen til å underholde, formidle, synge, være trygg på seg selv og ha et uttrykk. Jeg er imponert over at Daniel besitter så mye av dette i en så ung alder. Han kan være ekstremt stolt over seg selv.

Tilbakeblikk : Sånn så det ut da Chris Medina opptrådte på Rådhusplassen i 2011 ( artikkelen fortsetter under videoen ):

Medina er den eneste utenlandske deltageren som er med i TV-konkurransen på TV 2.

– Jeg er overveldet over å få så mange stemmer. Men jeg merker presset nå. Jo færre deltagere som er igjen, jo hardere blir det.

Faktisk skal Medina, Owen og Eirik Søfteland (29) synge sammen i kveld, en medley av Queen. Denne uken er det nemlig 70-tallet som står på plakaten.

Alle tre har bakgrunn fra talentshow, Medina fra «American Idol» , Søfteland fra «Idol» og Owen fra «Norske Talenter». I motsetning til de andre to, vant Owen med dans, ikke sang . Det kommer trolig godt med da 18-åringen i kveld skal følge i Michael Jacksons fotspor.

Kveldens låter:

Øyvind «ELG» Elgenes : «Hotel California» fra Eagles

Eirik Søfteland : «Burn» fra Deep Purple

Chris Medina : «Tiny Dancer» fra Elton John

Frida Ånnevik : «At Seventeen» fra Janis Ian

Daniel Owen : «Rock With You» fra Michael Jackson

