JURY: Gunnar Greve, Silje Larsen Borgan og Tshawe Baqwa har vært «Idol»-jury så langt i år. Foto: Mattis Sandblad/VG

Derfor uteblir Gunnar Greve fra «Idol» i kveld

TV 2018-10-05T11:56:27Z

Når den første direktesendingen av talentshowet sendes på TV 2 i kveld, glimrer dommer Gunnar Greve (36) med sitt fravær.

Publisert: 05.10.18 13:56 Oppdatert: 05.10.18 14:14

TV 2 opplyser i en pressemelding at Silje Larsen Borgan (33) og Tshawe Baqwa (38) må klare seg uten Greve. Artistmanageren befinner seg nemlig i Asia.

– Gunnar er en travel mann, med mange jern i ilden. Allerede da vi engasjerte ham som dommer for «Idol 2018», visste vi at det kom til å bli enkelte kollisjoner mellom «Idol»-dommerjobben og hans daglige virke, så dette er noe vi har hatt god tid på oss til å legge en slagplan for, sier TV 2s pressekontakt Håvard Solem.

Tidligere «Idol»-dommer Ina Wroldsen (34) gjør comeback i panelet for en kveld.

– Vi er glade og stolte over at en kapasitet som Ina Wroldsen har takket ja til å vikariere under den første livesendingen, sier Solem.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Wroldsen, som delte panelplass med Greve for to år siden, sier at det er store sko å fylle, men at hun skal gjøre så godt hun kan.

– Jeg gleder meg veldig til å møte – og ikke minst til å høre – alle sammen, sier hun.

Husker du ? Ina Wroldsen utskjelt etter «Idol»-premiere i 2016

Årsaken

Senere i høst vil andre vikarer steppe inn, for det blir nemlig flere direktesendinger Greve må stå over utover høsten.

Greve forklarer i pressemeldingen at han like før auditionrundene for årets sesong skulle starte, fikk et tilbud fra det kinesiske konglomeratet Tencent og det internasjonale plateselskapet Sony Music om å bygge og lede et helt nytt plateselskap for elektronisk musikk, Liquid State.

– Gjennom god dialog med mine arbeidsgivere i TV 2 og produksjonsselskapet Fremantle fikk jeg støtten jeg trengte til å kunne gjennomføre årets sesong med «Idol» parallelt med denne nye jobben. Det innebærer at jeg pendler mellom Europa og Asia, og følgelig at det er noen få direktesendinger jeg ikke kommer til å kunne være med på denne høsten, lyder det fra Greve.

Oppdatert ? Her er finalistene

VGs musikkanmelder sitter parat i kveld for å gi terningkast til alle deltagerne etter hvert som de opptrer. TV-seerne kan også gi sine terningkast, så følg med utover fredagskvelden.