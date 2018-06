Foto: CHRIS DELMAS / AFP

«Kongen av Queens»-stjernen Leah Remini i ny klinsj med Scientologikirken

Publisert: 23.06.18 10:22 Oppdatert: 23.06.18 10:38

Leah Remini tidligere trosfeller ringte nylig politiet for å få henne fjernet fra Scientologikirkens hovedkvarter i Clearwater.

Skuespilleren, kjent fra komiserier som «Kongen av Queens» og «Kevin Can Wait», er i gang med innspillingen av tredje og siste siste seong av den prisbelønte dokumentarserien « Leah Remini: Scientology and the Aftermath».

Etter at Remini brått forlot scientologien i 2013 etter 30 år som dedikert medlem, har det stormet heftig mellom stjernen og hennes tidligere venner i kirken. Hun vil snakke om det hun påstår er svært kritikkverdige forhold – og det liker det svært omdiskuterte trossamfunnet dårlig.

20. juni skal striden ha tilspisset seg da Remini og et TV-team oppsøkte området i Clearwater i Florida, der kirken har sitt hovedsete. TV-stjernen melder på Twitter at kirken tilkalte politiet for å få henne og kamerafolkene fjernet.

« De ringte til politiet fordi vi satt på en benk. Sløsing med skattebetalernes penger. De betaler ikke for polititjenester, men elsker å ringe dem. Fire biler og tjenestemenn. Wow », lyder det i den sarkastiske meldingen fra Remini:

Meldingen var i form av en post til den katolske presten Willy Rice i Clearwater, som får berømmelse av Remini for å ha tatt imot dem med «så mye kjærlighet og støtte».

Nettstedet Radar Online skriver at de har fått tilgang til et lydopptak fra da kirken ringte politiets nødnummer for å få dem til å rykke ut. Scientologikirken skal ha hevdet at de fra tidligere har sørget for å ilegge Remini og hennes samarbeidspartnere besøksforbud på området.

Politiet opplyser til nettstedet at Remini og hennes stab forlot området frivillig.

Reminis talskvinne, Rachel Karten, sier til Radar Online at skuespilleren ikke har mer å tilføye utover det hun meldte på Twitter.

Tidligere denne måneden langet Remini også ut mot Scientologi-medlem og filmstjerne Kirstey Alley (67):

« At du gjemmer deg bak intervjuene dine og sosiale medier mens du blokkerer meg og de andre du angriper, viser at du ikke har baller, i tillegg til at mangler intergritet. Du sprer løgner og krenkende informasjon på oppdrag fra kulten din ».

Alley på sin side har tordnet mot alle som kaller Scientologikirken en kult.

Remini har tidligere gått knallhardt ut mot Tom Cruise (55) , som betraktes som Scientologikirkens aller mest berømte trekkplaster.

