UTE ETTER ØL: Bildet til venstre viser David Schwimmer i sin parodivideo av overvåkningsvideoen som viser øltyven på vei ut av butikken. Foto: Blackpool Police/Twitter

«Friends»-stjerne avviser at han er etterlyst øl-tyv

TV 2018-10-24T22:23:20Z

Men David Schwimmer klarte ikke la være å tulle med britisk politi etter at en overvåkningsvideo gikk viralt.

Publisert: 25.10.18 00:23

Sent tirsdag kveld la politiet i Blackpool i England ut følgende etterlysning på sine Facebook-sider:

Mannen på bildet hadde blitt filmet i en butikk mens han tilsynelatende stakk av med et brett med ølbokser. Det tok ikke lang ting før responsen begynte å renne inn. Men det var av helt andre grunner:

På under 24 timer fikk posten over 100.000 kommentarer. Og de fleste var mest opptatt av at øl-tyven var prikk lik David Schwimmer som spilte paleontolog Ross Geller i 90-tallsserien « Friends ».

Politiet i Blackpool gikk til slutt ut og informerte om at de faktisk hadde sjekket, og at den amerikanske skuespilleren befant seg i New York da tyveriet hadde skjedd:

Det de kanskje ikke hadde forventet seg var at Schwimmer selv kom på banen onsdag kveld. På Twitter bedyrer han sin uskyld, men poster samtidig en film ikke ulik overvåkningsvideoen:

Den etterlyste øl-tyven har foreløpig ikke blitt pågrepet.

VG kommer neppe tilbake med mer.