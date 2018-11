PRAKTISK INFO: Siste året i NRK tjente Jon Almaas drøyt 1,8 millioner. Første året i TVNorge økte inntekten til nesten 3,6 millioner kroner. Foto: Mattis Sandblad

Doblet inntekten etter at han sluttet i NRK

TV 2018-11-07T21:36:49Z

Jon Almaas har nesten doblet inntekten sin etter at han sluttet i NRK - og begynte i TVNorge og Discovery

Publisert: 07.11.18 22:36

For inntektsåret 2016 stod den tidligere Nytt på nytt-programlederen oppført med en inntekt på drøyt 1,8 millioner. Men i 2017 etter ett år i ny jobb, kan Jon Almaas notere seg for en inntekt på nesten 3,6 millioner kroner.

– Det skyldes nok Kopperuds (Almaas rollefigur i TV-serie«Side om side» på NRK1 red. anm) reprisehonorar og reisegodtgjørelse tur-retur USA. Intet annet. Han er flink til å forhandle. En blodsuger, sier Jon Almaas i en spøkefull kommentar til VG.

Men i et intervju med VG i juni 2017 , fortalte Almaas at det da var blitt langt færre ekstraoppdrag, som for eksempel konferansierjobber, etter at han sluttet i NRK.

– Jeg er rett og slett gått litt lei av den typen jobber. Dessuten betaler jo Discovery bedre enn NRK, så totalt sett kommer jeg inntektsmessig omtrent likt ut som tidligere, sa Almaas.