HEFTIG DISPUTT: Frank Løke tok et oppgjør med Maiken Wahlstrøm Nilssen (til venstre) i mandagens «Farmen». Men diskusjonene fortsetter på utsiden. Foto: Alex Iversen, TV 2

Ny ordkrig i «Farmen kjendis»: - Arrogant, selvopptatt og ufyselig

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 31.01.18 16:02

TV 2018-01-31T15:02:54Z

Krangelen fortsetter på utsiden for «Farmen kjendis»-deltagerne Frank Løke og Maiken Wahlstrøm Nilssen.

«Farmen kjendis» har i år vært av det konfliktfylte slaget, og tidligere i vinter er det spesielt kjendisstylist Erlend Elias , håndballstjerne Frank Løke , samt utfordrer Mira Craig som har vært med på å skape de største overskriftene.

Men etter at Erlend og Mira forsvant ut av programmet , har det likevel ikke vært helt stille på gården. Og så sent som i mandagens episode, ble det surt da Frank Løke valgte å ta et oppgjør med Maiken Wahlstrøm Nilssen, som han mente hadde benyttet tiden til å sove mens andre jobbet.

– Maiken har irritert folk mer enn det som kommer fram på TV, sier Frank til VG.

– Stresset i senk

For Frank legger ikke skjul på at han står inne for det som ble sagt i mandagens episode. Og irritasjonen ligger, ifølge ham selv, først og fremst i Maikens mas da hun var storbonde i forrige uke - og at hun skal ha blitt litt vel lat når Stian «Staysman» Thorbjørnsen fikk «makta» denne uka.

– Maiken skal ha for at hun hadde en veldig bra utvikling, men hun maste «høl i huet» på oss gutta i forrige uke. Hun stresset oss i senk, og det gjorde meg rett og slett forbannet. Gutta jobbet bra for henne, men når «Stays» ble storbonde gjorde hun ikke en dritt selv.

– Hun ga oss pekefingeren hele uka, mens det første hun gjør uka etter er å legge seg å sove, sier han til VG.

– Masekjerring

Mandagens kritikk fra den tidligere håndballstjernen, var derimot ikke rettet mot Maiken alene. Også Inga-Berit Lein var nemlig heller ikke veldig motivert for å stå på, mener Frank.

– Men til forskjell fra Maiken, tok Inga Berit grep etter at jeg sa ifra. Når Maiken var så slapp som hun viste seg å være den uka, da må hun også tåle å få kritikk. Reaksjonen hennes tyder jo også på at hun er skyldig, sier Frank, som ikke gir seg der.

– Martine hadde stått på i 14 dager eller noe med å fuge på huset nede ved vannet, men når kameraene var til stede kom Maiken ned og jobbet i en halvtime for å kunne si at hun hadde vært med på det. At hun hadde gjort «siste finish». Hun var en selvopptatt masekjerring.

– Ufyselig i kjeften

Til VG innrømmer Maiken at hun til tider var litt masete som storbonde på gården. Men hun kjenner seg likevel ikke helt igjen i kritikken fra Løke.

– Det var jo en voldsom reaksjon med tanke på at det dreide seg om at jeg sov litt lenger enn de andre. Vi har dessverre ikke vekkerklokke i 1918. For det første er det ikke lett å være storbonde, og for det andre bør han vel være storbonde selv før han kritiserer andre.

– Men jeg synes Frank burde tatt dette med meg på tomannshånd som om han mente jeg kunne gjort noe bedre. Som storbonde er det fullt mulig at jeg burde kommunisert annerledes, og at jeg ble litt masete for gutta, erkjenner hun.

Hun synes det er merkelig at Frank av alle går til det skrittet av å kalle henne for en «selvopptatt masekjerring».

– Alle kan vel si seg enig i at det ikke finnes noen som er så arrogant, selvopptatt og ufyselig i kjeften som ham. At han sier dette på bakgrunn av en realitysetting, det får være helt greit. Jeg må bare le av det nå. Men når det kommer til selvopptatthet tror jeg Frank er den siste som bør uttale seg.

Lover bedring

Den tidligere «Top Model»-deltageren er ikke enig i at mennene sto på så hardt som Frank påstår den uka hun var storbonde.

– Nei, TV 2 har klipt bort mye av det som fikk meg til å «mase» sånn. Gutta var absolutt ikke like effektive den uka jeg var storbonde. Frank sa jo selv til meg på tomannshånd at guttene kunne jobbe bedre enn det de gjorde, mener Maiken, som slår hardt tilbake mot Franks utspill.

– Frank er litt «candle in the wind». En slange. Jeg tror han elsker slik action og drama, og fyrer opp så godt han kan når han ønsker det. Jeg burde ikke bitt på, men jeg er en dame som står opp for meg selv og er ikke redd for å si ifra om jeg føler urett. Så det ble en liten reaksjon fra oss begge.

Men at hun lærte mye av å være storbonde, det er det liten tvil om, ifølge henne selv.

– Alle lærer, så ved min neste fremtidige «storbondejobb» i 2018 kommer jeg til å gjøre det mye bedre. Jeg skal kommunisere annerledes, og jeg skal heller ikke velge Frank som hjelper en gang til, sier hun lattermildt.